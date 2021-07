Dừng ngay 9 thói quen đáng ngạc nhiên đang hủy hoại cơ thể bạn

Nhưng có những điều đáng ngạc nhiên và tinh tế khác mà bạn làm hằng ngày có thể gây tổn hại đáng kể đến sức khỏe tinh thần và thể chất của bạn.

Sau đây là một số điều gây sốc mà bạn làm hằng ngày đang gây hại cho cơ thể của bạn.

1. Ăn quá nhiều chất đường bột

Giảm đường bột và bổ sung chất xơ . David Zinczenko, điều hành của trang chuyên về sức khỏe eatthis.com, cho biết khi giảm lượng đường, lập tức một số điều đáng ngạc nhiên sẽ xảy ra, với tốc độ nhanh đến kinh ngạc.

Đó là: Sẽ bắt đầu đốt cháy chất béo ngay lập tức. Giảm lượng đường, buộc cơ thể phải đốt cháy chất béo tích trữ quanh vùng bụng để lấy năng lượng.

Đánh tan mỡ bụng. Một trong những điều đầu tiên bạn nhận thấy là bụng sẽ trở nên thon gọn chỉ trong vòng vài ngày.

Nguyên nhân là nhờ các vi khuẩn đường ruột có lợi ít tiêu thụ thức ăn - giúp cơ thể gầy đi, sẽ thay thế cho vi khuẩn có hại - vốn ăn đường. Đó là những tác nhân nhỏ gây đầy hơi và khiến bụng trông to hơn so với thực tế, theo eatthis.com.

2. Tập thể dục quá ít

Hãy dành ít nhất 150 phút hoạt động vừa phải hoặc 75 phút hoạt động mạnh mẽ mỗi tuần, hoặc kết hợp giữa hoạt động vừa phải và mạnh mẽ", Mayo Clinic cho biết. Càng tập nhiều sẽ càng có lợi.

3. Luôn tránh ánh nắng mặt trời

Mặt trời là nguồn cung cấp Vitamin D quan trọng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, vì vậy mỗi ngày nên dành 20 phút sáng sớm để phơi nắng, theo eatthis.com.

4. Cắm đầu vào điện thoại cả ngày

Theo bác sĩ David Clark Hay, bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình tại Viện Cedars-Sinai (Mỹ), nhiều người có xu hướng cúi gằm cổ để lướt web và chơi trên điện thoại suốt nhiều giờ liên tục, và điều này gây hại cho các gai đốt sống cổ.

Ngoài ra còn có hội chứng đau ngón tay cái do nhắn tin liên tục và sử dụng điện thoại thông minh, bác sĩ Hay giải thích. Ông lưu ý rằng sử dụng điện thoại di động quá nhiều có thể dẫn đến đau do giằng co giữa các gân gấp và duỗi ngón cái.

5. Sử dụng điện thoại ngay trước khi ngủ

Ánh sáng xanh phát ra từ màn hình điện thoại có thể cản trở nhịp sinh học, khiến giấc ngủ bị xáo trộn. Và ngủ không đủ giấc có thể dẫn đến mọi thứ, từ bệnh tiểu đường, bệnh tim đến tăng huyết áp và suy giảm nhận thức, theo Best Life.

Tốt nhất nên cất điện thoại trước khi lên giường.

6. Nín tiểu

S. Adam Ramin, bác sĩ tiết niệu ở Los Angeles (Mỹ), cho biết giữ nước tiểu trong thời gian dài thực sự làm suy yếu các cơ bàng quang. Và nước tiểu lưu lại trong bàng quang càng lâu, cơ thể càng tiếp xúc nhiều với vi khuẩn có hại.

7. Thường xuyên uống nước đóng chai

Một số nghiên cứu ước tính một người trung bình tiêu thụ tới 100.000 hạt nhựa mỗi năm từ nước đóng chai và các loại thực phẩm khác được đóng gói trong nhựa. Hãy uống nước đóng trong chai thủy tinh hoặc nước tự nấu, theo Best Life.

8. Cất quá nhiều thứ trong túi sau

Ví dày hoặc điện thoại cỡ lớn thường xuyên được để trong túi quần sau rồi ngồi lên là nguyên nhân gây ra chứng đau thắt lưng mạn tính.

Điều này khiến cột sống bị xoắn bất thường và chèn ép các dây thần kinh kéo dài qua mông và xuống mỗi chân. Những chuyển động bất thường này có thể dẫn đến rối loạn chức năng và đau theo thời gian.

9. Mang giày cao gót suốt ngày

Giày cao gót có thể tàn phá cơ thể từ đầu đến chân Shutterstock