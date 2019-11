Gắp hàm răng giả ra khỏi thực quản một người phụ nữ

Chiều 7.11, bác sĩ Trương Quang Huy, Phó trưởng khoa Nội tiêu hóa (Bệnh viện đa khoa T.Ư Quảng Nam), cho biết đơn vị vừa gắp thành công dị vật là một hàm hàm răng giả bị rớt sâu vào thực quản cho một bệnh nhân nữ 53 tuổi.

Theo bác sĩ Huy, trước đó vào tối 5.11, bà N.T.T (ở xã Bình Hòa, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) nhập viện vì hóc dị vật trong tình trạng khó thở và đau tức ngực, nuốt vướng và rát vùng cổ.

Ngay sau đó, các y, bác sĩ ở Khoa Cấp cứu đã tiến hành chụp X-quang cổ thẳng nghiêng và phát hiện dị vật là một cung răng giả cản quang vùng đốt sống C6-C7. Ngay sau đó, bệnh nhân T. được chuyển qua Khoa Nội tiêu hóa. Khoảng 10 phút sau, ê kíp trực của khoa này đã nội soi lấy dị vật là cung răng giả gồm 2 răng ra ngoài an toàn.

Hiện sức khỏe bệnh nhân T. đang tiến triển tốt và đang tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện.

Cũng theo bác sĩ Trương Quang Huy, do là dị vật thực quản và cần phải tiến hành can thiệp nội soi ống mềm gắp dị vật. Gắp dị vật đường tiêu hóa bằng nội soi ống mềm là thủ thuật can thiệp tối thiểu, ít biến chứng, giảm nguy cơ mổ hở cho bệnh nhân.

Bác sĩ Huy cũng cho rằng, các trường hợp hóc dị vật cứng đường tiêu hóa như bệnh nhân trên, nếu như không được phát hiện và xử lý kịp thời khối dị vật ngoài gây cảm giác đau, khó nuốt, còn có thể gây viêm, nhiễm trùng, áp xe đường tiêu hóa. Đặc biệt có thể dẫn đến áp xe thành sau họng hoặc áp xe cạnh trung thất, thậm chí có nguy cơ dẫn đến tử vong.