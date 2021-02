Giải đáp 4 câu hỏi lớn về vắc xin Covid-19

Theo Giáo sư Oster, về cơ bản, các loại vắc xin khi được đưa ra thị trường đều đã phải đáp ứng nhiều tiêu chí khắt khe, trong đó có những tiêu chuẩn an toàn. Chuyên gia người Mỹ cũng cho biết thêm, nguyên nhân dẫn đến tình trạng chậm tiến độ phát triển vắc xin thường là do mức độ đầu tư tiền bạc và công sức. Trong khi đó, các loại vắc xin Covid-19 hiện nay đang là đối tượng ưu tiên hàng đầu của các chính phủ và ngành dược phẩm, do đó tốc độ phát triển nhanh hơn vắc xin thông thường.