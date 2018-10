Góc Tư vấn dinh dưỡng: Mẹ tròn, con béo: Điều chỉnh làm sao?

Xin bác sĩ tư vấn em phải cho con ăn uống như thế nào để phòng tránh béo phì ạ?

Trả lời: Chào bạn! Những trường hợp sau rất dễ béo phì nếu không chú ý chế độ dinh dưỡng hợp lý:

- Trẻ có cha hoặc mẹ béo phì.

- Có thói quen ăn muộn sau 20 giờ.

- Thích ăn ngọt, ăn vặt, ăn ở hàng quán bên ngoài.

- Thích ăn đồ chiên quay, thức ăn nhanh (pizza, hamburger, gà chiên, khoai tây chiên…).

- Không thích ăn rau, trái cây.

- Thích ngồi một chỗ xem ti vi, chơi game hay đọc truyện nhiều.

- Không thích vận động, tập thể dục, chơi thể thao.

Béo phì thường do năng lượng ăn vào quá nhiều so với năng lượng tiêu hao, từ đó gây tăng tích mỡ. Để cân bằng, cần giảm năng lượng đưa vào cơ thể nhưng cùng lúc phải đảm bảo đủ chất dinh dưỡng để tăng chiều cao tốt theo tuổi. Bé cũng cần kết hợp tăng cường vận động để tăng tiêu hao năng lượng, giảm mỡ thừa. Bạn cần lưu ý những yếu tố then chốt sau:

Chế độ ăn:

- Ăn đúng giờ, không bỏ bữa, không ăn sau 20 giờ.

- Hạn chế thức ăn nhiều chất béo như: đồ chiên, xào, thịt mỡ, da, phủ tạng động vật.

- Không ăn nhiều tinh bột (cơm, xôi, bánh mì…).

- Giảm ăn đồ ngọt, nhiều đường như: bánh kẹo, nước ngọt, sô cô la, chè, kem, snack....

- Tăng cường rau và trái cây ít ngọt.

- Ăn đủ đạm từ thịt cá nạc, trứng, đậu đỗ, rong biển…

- Uống đủ sữa theo độ tuổi nhưng chọn loại sữa thấp năng lượng, ít béo, ít ngọt hay sữa dành cho trẻ thừa cân béo phì.

Chế độ vận động:

- Tăng cường vận động mọi lúc mọi nơi (đi bộ, chạy nhảy, đạp xe, nhảy dây…).

- Tập chơi thường xuyên một môn thể thao (bóng bàn, bóng đá, cầu lông, bơi lội, bóng rổ…) phù hợp với độ tuổi của trẻ.

- Không xem ti vi, chơi game quá 2 giờ/ngày.

Cuối cùng, cha mẹ cần theo dõi cân nặng và chiều cao của trẻ hằng tháng để điều chỉnh kịp thời.