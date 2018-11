Hai lần sinh con cách nhau bao lâu là an toàn cho mẹ và con?

Sinh con và mang thai liên tục với khoảng cách thời gian quá ngắn sẽ làm tăng nguy cơ sinh non , thai nhi nhỏ, rủi ro tử vong ở cả mẹ và con. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo khoảng cách giữa lần sinh này với lần mang thai tiếp theo phải ít nhất 18 tháng, theo BBC.

Tuy nhiên, trong một nghiên cứu mới đây, các nhà khoa học cho rằng khoảng cách đó không cần đến 18 tháng mà chỉ cần 12 tháng là đủ.

Kết luận trên được các nhà khoa học tại Đại học British Columbia (Canada) và Trường Y tế cộng đồng Harvard TH Chan (Mỹ) dựa trên phân tích dữ liệu thu thập từ 150.000 ca sinh ở Canada.

Nhóm nghiên cứu hy vọng phát hiện mới sẽ giúp ích cho những người phụ nữ kết hôn muộn , bắt đầu sinh con ở tuổi 35 và muốn nhiều con hơn trong khoảng thời gian ngắn.

Xác định khoảng thời gian ngắn nhất giữa lần sinh này với lần mang thai tiếp theo để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và con là điều rất có giá trị với nhiều phụ nữ, tiến sĩ Wendy Norman, người đứng đầu nghiên cứu, cho biết.

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cũng phát hiện mang thai trong vòng 12 tháng sau khi sinh sẽ khiến thai phụ đối mặt với nhiều rủi ro hơn. Hiện tượng này xuất hiện ở mọi lứa tuổi.

Tỉ lệ tử vong mẹ hoặc con ở phụ nữ trên 35 tuổi, mang thai vào thời điểm 6 tháng sau khi sinh là 1,2%, tức trong 1.000 ca thì có 12 ca tử vong. Trong khi tỉ lệ này ở khoảng cách 18 tháng chỉ là 0,5%, tức 5 ca tử vong trên 1000 ca, nghiên cứu cho biết.

Với tình trạng sinh non, những người phụ nữ trẻ có thai vào thời điểm 6 tháng sau khi sinh sẽ đối mặt rủi ro sinh non là 8,5%, có nghĩa là cứ 1.000 ca sẽ có 85 ca sinh non. Tuy nhiên, nếu khoảng cách là 18 tháng thì tỉ lệ đó giảm rõ rệt xuống còn 3,7 %, tức 37 ca trên 1.000 ca, BBC trích dẫn nghiên cứu.