Hàng trăm người tham dự hội thảo khám, chữa bệnh tiểu đường chưa được cấp phép

Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an thành phố Hải Phòng nhận thấy buổi tổ chức khám chữa bệnh của bà Nguyễn Thị Nghê có dấu hiệu sai phạm nên phối hợp với Thanh tra Sở Y tế Hải Phòng, Công an phường Quán Trữ (quận Kiến An) tiến hành kiểm tra.