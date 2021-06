Hít đất 1,5 triệu cái, người đàn ông lập kỷ lục thế giới

Ngoài ra, ông Carroll cũng có một động lực mạnh mẽ khác. Bằng nỗ lực của mình, ông muốn vận động quyên góp tiền giúp đỡ gia đình các nhân viên y tế, cảnh sát, lính cứu hỏa không may thiệt mạng trong lúc làm nhiệm vụ.

Vào ngày 6.6.2021, Sở Cảnh sát New York và Sở Cứu hỏa New York đã tổ chức trận đá bóng để gây quỹ từ hiện là sân vận động MetLife Stadium, thuộc vùng East Rutherford, bang New Jersey (Mỹ) .