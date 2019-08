Ho thông thường với ho do bệnh nguy hiểm khác nhau thế nào?

Trong phần lớn trường hợp, ho thường là do cảm lạnh, cảm cúm hay những nguyên nhân thông thường. Nhưng trong một số trường hợp, ho là triệu chứng của những căn bệnh nguy hiểm, theo Health24.

Ung thư phổi

Hút thuốc có thể làm tăng đáng kể nguy cơ bị ung thư phổi . Tuy nhiên, ngay cả những người không hút thuốc cũng vẫn có thể mắc căn bệnh đáng sợ này. Ung thư phổi bắt đầu khi các tế bào ung thư phát triển ở thành cuống phổi.

Ho có thể là triệu chứng cảnh báo bệnh. Nguyên nhân gây ra cơn ho là do khối u bắt đầu phát triển lớn dần. Khi cơn ho kéo dài hơn 3 tuần, người bệnh nên đến bác sĩ để kiểm tra. Ở giai đoạn tiến triển, bệnh nhân ung thư phổi có thể ho ra máu, theo Health24.

Xẹp phổi

Xẹp phổi xảy ra khi một hoặc nhiều khu vực trong phổi bị xẹp, giảm hoặc mất khả năng trao đổi khí. Nguyên nhân có thể do sự tích tụ chất nhầy trong khí quản. Tình trạng này gây ra phản ứng là ho. Họ do xẹp phổi có thể nghiêm trọng hơn so với những cơn ho thông thường, theo Viện Tim, Phổi và Máu Quốc gia Mỹ (NHLBI).

Phù phổi

Phù phổi là tình trạng tích tụ chất dịch dư thừa trong phổi. Chất dịch này sẽ tích trong phế nang, làm giảm khả năng trao đổi khí của phồi, dẫn đến khó thở và suy hô hấp. Những cơn ho có đờm và đờm chứa nhiều bọt là dấu hiệu thường thấy của phù phổi.

Hội chứng suy hô hấp cấp tính

Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS) do vi rút SARS gây ra. Bệnh có thể gây tử vong. Triệu chứng của SARS tương tự như các bệnh hô hấp phổ biến khác như cúm hoặc viêm phổi

Bệnh lây nhiễm khi tiếp xúc với bụi nước bắn ra lúc người bệnh ho hoặc hắt hơi. Một trong những dấu hiệu thường thấy nhất của SARS là ho dai dẳng, theo Health24.