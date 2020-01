Hỗ trợ thuốc điều trị thế hệ mới cho bệnh nhân ung thư

GS-TS Trần Văn Thuấn, Giám đốc Bệnh viện K (Hà Nội), cho biết bệnh viện và Công ty dược phẩm Hoffmann-La Roche (Thụy Sĩ) đã quyết định tài trợ thuốc điều trị cho hai bệnh nhân ung thư vú là: Đặng Trần Thủy Tiên (quê Hải Phòng) - nữ sinh Trường đại học Ngoại thương vừa đạt danh hiệu “Hoa khôi truyền cảm hứng” trong cuộc thi do trường tổ chức; Nguyễn Thị Liên (28 tuổi, quê Hà Nam) ung thư vú giai đoạn cuối quyết tâm sinh con, đây là sản phụ đã trải qua ca sinh đặc biệt: sinh mổ trong tư thế ngồi và chỉ gây tê do sức khỏe rất yếu không cho phép gây mê. Con trai của chị là bé Bình An hiện đã 7 tháng tuổi.