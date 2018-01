Bác sĩ Đỗ Thị Ngọc Diệp, Giám đốc Trung tâm dinh dưỡng TP.HCM, cho biết trà sữa là một thức uống được giới trẻ thích do trào lưu, hơn nữa nhu cầu của giới trẻ luôn luôn tìm những thứ mới mà trà sữa là mới và khác so với nước trà, nước ngọt, nước trái cây hay sữa đơn thuần. Ngoài ra, trà sữa cũng cung cấp được dinh dưỡng cho cơ thể mà khi giới trẻ uống vào thấy tốt hơn. Thành phần cơ bản của trà sữa gồm: trà xanh hay trà đen và các loại thảo mộc như bạc hà, sả…; bột sữa, thêm vào hạt é, hạt chia, trân châu và đường. Vậy trà sữa có khả năng gây ngộ độc không? “Chúng ta ăn bất kỳ thực phẩm nào cũng có khả năng gây ngộ độc nếu thức ăn đó ô nhiễm vi sinh hay sử dụng chất bảo quản không tốt”, bác sĩ Diệp nói. Một chuyên gia về vệ sinh an toàn thực phẩm của TP.HCM cho biết khi nghi ngờ trà sữa chứa các chất mất an toàn cho người tiêu dùng thì các cơ quan quản lý cần đi ra thị trường lấy mẫu nguyên liệu và thành phẩm để kiểm nghiệm về hóa lý và vi sinh. Dù trà sữa nghi ngờ xảy ra ở Khánh Hòa nhưng có thể nguyên liệu được lấy ở các tỉnh thành khác về đây nên các tỉnh cần kiểm tra. Trước đây, tại TP.HCM, một số cơ sở có sử dụng chất tạo màu, chất tẩy trắng công nghiệp (natri sulfat) và chất bảo quản chống mốc, riêng trà sữa thành phẩm bày bán thì còn bị nhiễm vi sinh Coliforms. Hiện vụ việc cũng đang được các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa tích cực làm rõ.