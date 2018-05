Khan vắc xin phòng bệnh dại

Việc thiếu hụt vắc xin dại là do người dân cũng như các cơ sở tiêm chủng có xu hướng ưu tiên sử dụng Verorab, do vắc xin này được sản xuất tại Pháp, trong khi thị trường có nhiều loại vắc xin khác đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành trên cơ sở có đầy đủ dữ liệu chứng minh tính an toàn, hiệu quả