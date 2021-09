Khoảng cách 2 mũi vắc xin AstraZeneca bao lâu thì tốt nhất?

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại TP.HCM, cho biết: Trong tài liệu nghiên cứu khoa học của vắc xin AstraZeneca, nhà sản xuất hướng dẫn thời gian tiêm 2 mũi cách nhau 4 tuần là vừa, muốn đạt miễn dịch tốt hơn thì khoảng cách từ 8 - 12 tuần. Nhà sản xuất cũng lưu ý rõ, trong vùng dịch thì nên tiêm sớm, khoảng cách 2 mũi là 4 tuần. Do đó, TP.HCM đề nghị tiêm 6 tuần là được và cũng có thể xin xuống 4 tuần. “Phải phủ 2 mũi sớm thì mới mở cửa và đảm bảo an toàn được. Nếu ngồi chờ đến 8 tuần thì làm sao đảm bảo an toàn cho dân, chưa kể trong thời gian chờ có thể bị nhiễm bệnh. Ngoài ra, về nguyên tắc thì tiêm xong phải 14 ngày sau mới tạo miễn dịch”, bác sĩ Khanh nói. Duy Tính