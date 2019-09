Không uống rượu, chỉ ăn tinh bột, người đàn ông bị say phải nhập viện

Câu chuyện quái lạ này đã mang lại phát hiện mới cho các nhà khoa học. Những phát hiện này giúp họ hiểu biết đầy đủ hơn về viêm gan nhiễm mỡ không do rượu bia (NAFLD), theo Science Mag.

Vào tháng 6.2014, một người đàn ông 27 tuổi ở thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc) đã nhập viện vì say mà không rõ nguyên nhân. Trong bữa tiệc trước đó, anh chỉ ăn các món nhiều tinh bột, đường mà không hề uống bất kỳ giọt rượu bia nào.

Các kiểm tra cho thấy nồng độ cồn trong máu bệnh nhân lên đến 400 miligam trên mỗi decilít (mg/dl), tương đương uống 15 ly rượu whisky với độ cồn 45%.

Các bác sĩ phát hiện không chỉ ăn mà đôi khi uống nước ngọt có gas cũng làm chàng trai trẻ bị say. Tình trạng say không rõ nguyên nhân cứ thỉnh thoảng lại xuất hiện. Kết quả sinh thiết gan cho thấy anh bị viêm gan nhiễm mỡ không do rượu bia, theo Science Mag.

Từ trường hợp kỳ quái của bệnh nhân trên, các nhà khoa học đã phát hiện ra một loại vi khuẩn đường ruột có thể tổng hợp cồn từ tinh bột và đường trong bữa ăn hằng ngày. Chính đây là nguyên nhân khiến người đàn ông trẻ say mèm dù trước đó không dùng bất kỳ loại thức uống có cồn nào.

Trong bài viết mới công bố trên chuyên san Cell Metabolism, các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã xác định được vi khuẩn đó là Klebsiella pneumonia. Loại vi khuẩn này xuất hiện nhiều ở những bệnh nhân bị viêm gan nhiễm mỡ không do rượu bia. Trong các thí nghiệm trên chuột, nhóm nghiên cứu đã phát hiện chúng có thể gây tổn thương gan trên chuột.

Một số nghiên cứu trước đây đã nghi ngờ mối liên kết giữa vi khuẩn đường ruột với viêm gan nhiễm mỡ không do rượu bia. Tuy nhiên, việc xác định chính xác những loại vi khuẩn nào thì rất khó khăn vì ruột con người có rất nhiều loài vi khuẩn.

Các nhà nghiên cứu tin rằng phát hiện này có thể giúp tìm ra những phương pháp tốt hơn để xác định những ai có nguy cơ cao bị viêm gan nhiễm mỡ không do rượu bia, thậm chí tìm ra cách để ngăn bệnh tiến triển nặng.