Kỳ lạ người đàn ông có da đầu giống như trái thơm nhiều mắt

Họ đã chụp lại hình ảnh bất thường này và đăng tải trên Tạp chí The New England Journal of Medicine.

Viết trên tạp chí trên, các bác sĩ cho biết da đầu người đàn ông trên trở nên dày và nhăn lại thành hình uốn khúc. Ngoài ra, da đầu được chia thành từng ô hơi vuông nhỏ, theo Daily Mail ngày 2.5.

Các xét nghiệm cho thấy hoóc môn tăng trưởng được tiết ra rất nhiều. Kết quả chụp MRI còn cho thấy bệnh nhân có một khối u trên tuyến yên . Đây có thể là nguyên nhân làm cho hoóc môn tăng trưởng tiết ra nhiều.

Cách đây bốn năm, người đàn ông trên đã có những triệu chứng như đổ nhiều mồ hôi một cách bất thường, đau đầu, và đau khớp.

Các bác sĩ cho biết người đàn ông này cũng có tay và chân lớn, và hàm dưới nhô ra. Tất cả các triệu chứng đó là do một rối loạn hoóc môn sinh trưởng hiếm gặp có tên gọi là acromegaly (bệnh khổng lồ).

Bệnh khổng lồ này trở nên khá nổi tiếng và được biết đến nhiều là vì diễn viên Richard Kiel (người đóng vai Jaws trong phim Điệp viên 007: Người Điệp Viên Tôi Yêu) mắc phải. Căn bệnh trên làm cho xương người bệnh to hơn so với bình thường và thường xuất hiện ở độ tuổi trung niên.

Các nhà khoa học ước tính trong 1 triệu người, có ba đến bốn người bị bệnh khổng lồ trên vào mỗi năm, theo Daily Mail trích dẫn thông tin từ Viện Sức khỏe Quốc gia (Mỹ).

Trong trường hợp người đàn ông trên, các bác sĩ ở Padua (Ý) đã điều trị được phần da chia thành ô hơi vuông nhỏ, nhưng những lằn gợn trên đỉnh đầu không thể điều chỉnh lại được.