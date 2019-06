Lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc của nho khô

Trong quá trình này, quá trình ô xy hóa và caramel hóa đường tự nhiên tạo cho nho khô màu vàng sậm đến nâu sẫm hoặc đen.

Các phương pháp làm nho khô gồm có sấy khô tự nhiên, sấy khô nhân tạo...

Sau đây là những lợi ích sức khỏe tuyệt vời của nho khô, theo Boldsky.

Nho khô là nguồn tuyệt vời của chất chống ô xy hóa và dưỡng chất thực, vật ngăn ngừa các bệnh mạn tính như bệnh tim và đột quỵ. Theo Đại học Tim mạch Mỹ, tiêu thụ nho khô hằng ngày làm giảm huyết áp.

Hàm lượng chất chống ô xy hóa cao trong nho khô ngăn ngừa các gốc tự do gây tổn thương tế bào. Các gốc tự do gây ra sự phát triển của các tế bào ung thư , đó là lý do tại sao ăn nho khô có thể tránh được ung thư.