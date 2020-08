Lý do đáng ngạc nhiên về màu sắc của lòng đỏ trứng

Sự khác biệt về màu sắc của lòng đỏ trứng gà là do chế độ ăn uống và sức khỏe của con gà đẻ trứng khác nhau, theo Eat This, Not That!

Tại sao lòng đỏ trứng có nhiều màu khác nhau?

Tiến sĩ Vanessa Rissetto và là đồng sáng lập của Culina Health (Mỹ) cho biết: Màu sắc của lòng đỏ thực sự có thể cho biết rất nhiều về hàm lượng dinh dưỡng của trứng.

Theo tiến sĩ Vanessa Rissetto, những lòng đỏ có màu cam sẫm và rực rỡ thường được tạo ra bởi những con gà mái được nuôi trên đồng cỏ có chế độ ăn bao gồm cỏ tươi, sâu và châu chấu. Chế độ ăn này rất giàu carotenoid, nên cho lòng đỏ màu cam đậm đà.

"Một số nghiên cứu cho thấy lòng đỏ trứng sẫm màu và nhiều màu sắc hơn, đặc biệt là từ những con gà mái nuôi trên đồng cỏ, có thể có nhiều omega-3 và vitamin hơn do gà ăn nhiều thức ăn tự nhiên hơn", tiến sĩ Rachel Paul từ CollegeNutriologist.com cho biết, theo Eat This, Not That!

Trứng là món ăn được nhiều người ưa thích. Nó cũng dễ chế biến với những thực phẩm khác. Shutterstock

Các nghiên cứu cho thấy kết hợp hạt Chia vào chế độ ăn của gà mái cũng sẽ dẫn đến lòng đỏ sẫm hơn.

Tiến sĩ Rissetto cũng cho biết màu sắc của lòng đỏ thực sự có thể có mùi vị khác nhau! Một số đầu bếp thậm chí còn nói rằng lòng đỏ có màu đậm hơn (như lòng đỏ màu cam) sẽ có "hương vị rực rỡ hơn" so với những loại lòng đỏ trứng có màu nhạt hơn.

Trong khi một số con gà có chế độ ăn tốt thì những con khác lại không được ăn nhiều thức ăn lành mạnh bằng, dẫn đến lòng đỏ nhạt hơn.

Tiến sĩ Rissetto nói: “Nếu lòng đỏ có màu vàng nhạt, những con gà mái đó có khả năng được cho ăn một chế độ bao gồm ngô và lúa mì”, theo Eat This, Not That!

Giá trị dinh dưỡng của trứng không thay đổi

Mặc dù lòng đỏ sẫm màu cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cho người tiêu dùng , nhưng điều đó không có nghĩa là giá trị dinh dưỡng của trứng thay đổi. Trên thực tế, theo tiến sĩ Paul, lòng đỏ vẫn sẽ cung cấp lượng protein và chất béo như nhau, bất kể màu sắc, theo Eat This, Not That!

Mặc dù giá trị dinh dưỡng của trứng không thay đổi đáng kể dựa trên màu sắc của lòng đỏ, nhưng nó là một chỉ số tuyệt vời về sức khỏe của gà mái đẻ, tiến sĩ Rissetto cho biết thêm.

Vì vậy, ngay cả khi hàm lượng protein và chất béo vẫn giữ nguyên cho dù là loại trứng nào, nếu bạn đập một quả trứng thấy có lòng đỏ màu cam, thì cứ tự nhiên ăn để tăng cường chất dinh dưỡng!