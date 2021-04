Mỗi năm thế giới có 420.000 người tử vong do ăn thực phẩm bị nhiễm khuẩn

Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021. Với chủ đề chính của năm 2021 là “Đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong tình hình bình thường mới”. Ban tập trung chỉ đạo và bố trí nguồn lực cho công tác đảm bảo an toàn thực phẩm. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông về an toàn thực phẩm (phổ biến kiến thức, các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định và kiến thức về an toàn thực phẩm...); Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm...