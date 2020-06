Xử lý 2.000 vụ vệ sinh an toàn thực phẩm, chỉ khởi tố 3 vụ

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc cho hay từ đầu năm đến nay, công an xử lý hơn 2.000 vụ về vệ sinh an toàn thực phẩm, nhưng chỉ khởi tố được 3 vụ vì các quy định hiện rất vướng.