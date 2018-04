Mùa hè tốt cho sức khỏe nhiều hơn bạn nghĩ

Bổ sung vitamin D



Có lẽ điều lợi nhất cho sức khỏe từ mùa hè chính là vitamin D . Mùa hè giúp duy trì nguồn cung cấp vitamin D ổn định cho cơ thể, làm chậm quá trình lão hóa, ngăn ngừa viêm, cải thiện sức khoẻ xương, cải thiện khả năng miễn dịch và chống lại bệnh tật. Gần đây, một nghiên cứu cho thấy vitamin D có thể làm giảm nguy cơ tử vong sớm ở những người được chẩn đoán có vấn đề về tim.

Mùa của trái cây

Mùa hè là mùa có rất nhiều loại trái cây như quả mọng, dứa, kiwi, cam và đào… Chúng là những loại thực phẩm có thể giúp chúng ta ngăn ngừa mất nước và cung cấp một chế độ ăn uống bổ dưỡng với vitamin C và vitamin E.

Đổ mồ hôi là tốt cho sức khỏe

Bạn đổ mồ hôi, cơ thể bạn mát và tuần hoàn máu sẽ tốt hơn. Toát mồ hôi do mùa hè cũng giúp làm sạch da bằng cách tẩy sạch vi khuẩn, bụi bẩn, dầu và các tạp chất khác. Những lợi ích này không chỉ giới hạn ở sức khỏe thể chất. Đổ mồ hôi còn liên quan đến việc giải phóng các endorphin giúp cải thiện tâm trạng và sức khỏe tinh thần tổng thể của bạn.

Thiên nhiên và ngoài trời tuyệt vời

Một nghiên cứu năm 2016 cho thấy dành 30 phút trong tự nhiên mỗi tuần sẽ làm giảm nguy cơ cao huyết áp và trầm cảm. Tiếp xúc với không khí trong lành rất quan trọng, đặc biệt đối với những người sống trong một thành phố bận rộn và bị ô nhiễm. Hít thở ô xy trong lành có thể làm tăng mức độ serotonin, tăng cường hạnh phúc và khỏe mạnh.

Trẻ hóa với kỳ nghỉ hè

Nghiên cứu cho thấy nghỉ ngơi trước cuộc sống bình thường và đi du lịch thư giãn là cần thiết để giữ cho bản thân khỏe mạnh và hiệu quả trong thời gian dài. Cho dù bạn ở độ tuổi bao nhiêu đi nữa, hãy dành thời gian để thư giãn vào dịp hè, vì nó có thể mang lại một số lợi ích bao gồm giảm căng thẳng, tăng tính sáng tạo, cải thiện tập trung và sưởi ấm tình yêu của bạn.

Tim khỏe mạnh hơn

Các nghiên cứu cho thấy nguy cơ mắc bệnh tim tăng lên trong những tháng mùa đông, nhưng đạt đến điểm thấp nhất vào mùa hè. Các chuyên gia vẫn chưa xác định nguyên nhân chính xác nhưng những lợi ích nói trên có thể cho thấy lý do sức khỏe tổng thể của bạn tốt hơn trong mùa hè. Mức cholesterol tốt được cho là cao hơn trong mùa này so với những tháng lạnh hơn, có thể vì thời tiết nóng không thể làm co thắt các mạch máu.