Nam thanh niên bị tắc ruột sau khi thường xuyên uống trà sữa, bỏ cơm

Bệnh nhân là Nhật L. (trú tại huyện Hạ Hòa, Phú Thọ), được người nhà đưa vào cấp cứu tại Đơn vị Ngoại - Trung tâm Khám chữa bệnh chất lượng cao (Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ) hôm 19.8.

Bệnh nhân đến viện trong tình trong tình trạng đau bụng nhiều, nôn, bụng chướng. Tại bệnh viện, kết quả chụp cắt lớp có hình ảnh tắc ruột, kết quả siêu âm cho hình ảnh các quai ruột giãn to.

Theo người nhà cho biết, bệnh nhân bị đau bụng từ khoảng 20 ngày trước nhập viện và trong 6 ngày trở lại đây bị đau dữ dội nên được người nhà đưa vào bệnh viện tuyến huyện. Sau 5 ngày điều trị tại tuyến huyện không đỡ, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Qua kết quả chụp và siêu âm, bệnh nhân được các bác sĩ chẩn đoán bị tắc ruột do bã thức ăn. Các bác sĩ đã tiến hành mổ dạ dày, mở ruột và lấy ra 2 khối bã thức ăn to trong dạ dày và ruột non của bệnh nhân.