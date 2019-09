Nấu ăn bằng lò vi sóng có an toàn?

Tuy nhiên, theo nghiên cứu được công bố trên Journal of Agricultural and Food Chemistry, đối với sữa, thịt heo và thịt bò sống, khi được rã đông hoặc hâm nóng trong lò vi sóng thì lượng vitamin B12 bị mất 30 - 40%.

Một nghiên cứu được đăng trên chuyên san Pediatrics cũng phát hiện rằng các tác nhân chống vi khuẩn mạnh mẽ có trong sữa mẹ bị phá hủy khi được đun nóng trong lò vi sóng.

Ngoài ra, loại nhựa không chuyên dùng có chứa một hóa chất độc hại là BPA (bisphenol A) - hợp chất giống nội tiết tố estrogen sẽ làm thay đổi thời gian dậy thì ở trẻ.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), thực phẩm nấu trong lò vi sóng an toàn như được nấu trong lò thông thường. Không có bằng chứng thuyết phục nào cho thấy việc nấu trong lò vi sóng gây hại cho sức khỏe , miễn là thực phẩm được đựng trong các vật dụng an toàn như tô đĩa sứ, thủy tinh... Chỉ có những bằng chứng cho thấy một số loại thực phẩm bị mất một số dưỡng chất khi nấu trong lò vi sóng.