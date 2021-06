Nếu da bị tình trạng này, hãy cẩn thận vì rất dễ bị bệnh tiểu đường

Mắc bệnh tiểu đường loại 2 làm cuộc sống người bệnh thay đổi vĩnh viễn. Nhưng hiện vẫn chưa có cách nào để chữa khỏi, mà bệnh còn dẫn đến nhiều biến chứng và có thể nguy hiểm đến tính mạng nếu không được quản lý đúng cách.

Đó là lý do tại sao các chuyên gia y tế khuyến khích tầm quan trọng của việc ngăn ngừa căn bệnh này trước khi nó xảy ra.

Nghiên cứu đã phát hiện điều đơn giản là chỉ cần để ý đến làn da cũng có thể giúp ngăn chặn bệnh tiểu đường, theo Best Life.

Vậy thì nên để ý dấu hiệu gì trên da?

Các nhà nghiên cứu từ Trường Y Perelman thuộc Đại học Pennsylvania (Mỹ), đã tìm cách khám phá mối liên quan giữa bệnh vẩy nến và bệnh tiểu đường, trong một nghiên cứu, được công bố trên Tạp chí của Học viện Da liễu Mỹ - Journal of the American Academy of Dermatology.

Các nhà nghiên cứu phân tích dữ liệu từ hơn 8.120 người mắc bệnh vẩy nến và hơn 76.590 người không mắc bệnh làm đối chứng, trong suốt 4 năm.

Kết quả đã phát hiện ra rằng, những bệnh nhân bị bệnh vẩy nến có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 cao hơn 21% so với những người không bị bệnh về da, theo Best Life.

Tác giả cao cấp của nghiên cứu, tiến sĩ Joel M. Gelfand, giáo sư da liễu và dịch tễ học, cho biết loại viêm của bệnh vẩy nến có khả năng thúc đẩy quá trình kháng insulin. Đồng thời, bệnh vẩy nến và bệnh tiểu đường có đột biến gien giống nhau, cho thấy có cơ sở sinh học trong mối liên quan giữa hai bệnh.

Theo WebMD, tình trạng này khiến các tế bào da nhân lên nhanh gấp 10 lần so với bình thường, khiến cho da tích tụ lại. Biểu hiện bằng các mảng đỏ, gồ ghề, bao phủ bởi các vảy màu trắng hoặc màu bạc.

Người bệnh cũng có thể bị ngứa hoặc đau ở những chỗ này, đồng thời cũng có thể bị nứt và chảy máu.

Các mảng vảy nến có thể xuất hiện ở bất cứ đâu trên cơ thể, nhưng phổ biến nhất là trên da đầu, khuỷu tay, đầu gối và lưng dưới, theo WebMD.

Những người bị bệnh vẩy nến nặng có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao ẢNH: SHUTTERSTOCK

Dùng BSA để dự báo nguy cơ mắc bệnh tiểu đường

Các nhà nghiên cứu đã xác định mức độ nghiêm trọng của bệnh vẩy nến bằng cách sử dụng chỉ số Bề mặt cơ thể (BSA) - là phần diện tích cơ thể bị bệnh vẩy nến bao phủ.

Những người có BSA từ 2% trở xuống có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 cao hơn 21%, BSA càng cao, nguy cơ mắc bệnh tiểu đường càng cao.

Theo nghiên cứu này, thì nếu BSA từ 10% trở lên, nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tăng lên 64%.

Và nếu BSA tăng thêm 10%, nguy cơ sẽ tăng thêm 20%.

Do đó, nếu BSA là 20% thì nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao hơn gần 84%, và BSA bằng 30% sẽ tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường hơn 104% so với những người không mắc bệnh vẩy nến.

Bệnh vẩy nến là một tình trạng rất phổ biến, thường gặp nhất ở lứa tuổi từ 45 đến 64.

Gần 20% bệnh nhân bệnh vẩy nến bị bệnh ở mức độ từ trung bình đến nặng.

Các nhà nghiên cứu đã lưu ý, các bác sĩ có thể coi việc đo BSA bị bệnh vẩy nến để dự báo nguy cơ mắc bệnh tiểu đường của bệnh nhân, từ đó lên kế hoạch phòng ngừa cho bệnh nhân, đặc biệt là với bệnh nhân bệnh vẩy nến có BSA hơn 10%.

Nên làm gì để ngăn ngừa bệnh?

Chế độ ăn lành mạnh: Tiêu thụ dầu thực vật và protein thực vật, cũng như carbohydrate có đường huyết thấp, có lợi cho việc ngăn ngừa bệnh tiểu đường và đảo ngược các triệu chứng, theo Ladders.

Ngủ ngon: Không ngủ đủ giấc dẫn đến lượng đường trong máu cao hơn bình thường. Duy trì một lịch trình ngủ điều độ và ngon giấc có thể làm giảm đáng kể nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường.

Ngăn ngừa bệnh vẩy nến: Kem và thuốc mỡ có thể giúp giảm viêm và đau do bệnh vẩy nến. Giữ ẩm cho da là chìa khóa quan trọng.