Nga: Bố mẹ bị nhiễm độc chết, 2 con nhỏ ở bên cạnh 3 ngày người thân mới phát hiện

Anh Alexander (30 tuổi) và vợ Viktoria Yakunin (25 tuổi) có với nhau 2 con. Một bé 5 tuổi và một bé 1 tuổi. Cả gia đình sống tại một căn hộ ở thị trấn Kingisepp (Nga), theo Daily Mail.

Cặp vợ chồng đã không đến tham dự một cuộc họp mặt bên gia đình cô Yakunin. Người thân vì thấy lạ nên đã gọi điện hỏi thăm. Tuy nhiên, người trả lời cuộc gọi là đứa con gái lớn 5 tuổi của anh Alexander.

Cô bé nói là bố mẹ đã “ngủ” rất lâu rồi. Ngay lập tức, cô Natalia Bakulina (36 tuổi), dì ruột của cô bé, đã lập tức chạy đến nhà để kiểm tra. Cô bé 5 tuổi đến mở cửa cho dì.

Vừa vào nhà, cô Bakulina sửng sốt khi phát hiện cặp vợ chồng đã tử vong. “Tôi chạy vào nhà và nhìn thấy mọi thứ. Tôi ngã quỵ xuống và hét lớn”, cô Bakulina kể lại.

Sau giây phút trấn tĩnh lại, người phụ nữ gọi điện cho cảnh sát và dịch vụ y tế khẩn cấp. Cô Bakulina thay quần áo cho 2 đứa trẻ rồi bồng chúng ra khỏi căn hộ.

Các nhà chức trách cho rằng cái chết của hai vợ chồng là do ngộ độc thực phẩm . Cặp đôi này đã ăn phải dưa chua bị nhiễm độc. Hũ dưa chua là món quà mà bà ngoại của Alexander đã tặng cho anh một ngày trước khi vụ việc đau lòng xảy ra.

Hũ dưa chua do bà cụ tự làm và vẫn còn trong bếp căn hộ. Các nhà chức trách nghi ngờ cặp vợ chồng tử vong là do nhiễm chất độc botulinum có trong dưa chua. Chất botulinum khả năng gây tê liệt và tử vong do suy hô hấp , theo Daily Mail.