Ngân hàng sữa mẹ tại Bệnh viện Từ Dũ cứu nhiều trẻ sơ sinh

Đó là thông tin được Bệnh viện Từ Dũ cho biết hôm nay 30.10, nhân đại diện Merck Việt Nam đến thăm, trao tặng 100 triệu đồng để hỗ trợ hoạt động ngân hàng sữa mẹ tại bệnh viện này.

Ngân hàng sữa mẹ Bệnh viện Từ Dũ đi vào hoạt động vào 4.2019. Đây là ngân hàng sữa mẹ thứ hai trong nước được Bộ Y tế cấp phép, nhằm giúp nhiều trẻ sơ sinh, sinh non, đặc biệt là trẻ sinh non hoặc có bệnh lý không có sữa mẹ có cơ hội được tiếp cận nguồn sữa mẹ an toàn.

Theo bác sĩ Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Phó giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, ngân hàng sữa mẹ giúp các bà mẹ chia sẻ nguồn sữa sẵn có cho trẻ sinh non và bệnh lý, góp phần cứu sống và rút ngắn thời gian nằm viện của các trẻ này.

Nguồn sữa mẹ hiến tặng được giám sát chặt chẽ qua các xét nghiệm sàng lọc, kiểm tra... Các bà mẹ hiến sữa phải đáp ứng các tiêu chí về sức khỏe , không mắc các bệnh lý có thể lây qua đường sữa...

Từ Dũ là bệnh viện chuyên khoa đầu ngành sản phụ khoa, mỗi năm Khoa sơ sinh của bệnh viện tiếp nhận, chăm sóc và điều trị cho khoảng 10.000 trẻ sơ sinh non tháng và trẻ có bệnh lý cần nguồn sữa mẹ.

Sau hơn 5 tháng hoạt động, bệnh viện đã vận động được 85 bà mẹ, thu nhận 1.555 lít sữa thô, cung cấp cho 1.747 trẻ sơ sinh điều trị tại đây

Để ngân hàng hoạt động tốt, sự ủng hộ từ cộng đồng rất quan trọng, nhất là các bà mẹ đủ tiêu chuẩn sẵn sàng hiến sữa... Đây là hoạt động phi lợi nhuận, người sử dụng chỉ cần trả một khoản chi phí để bù đắp một phần kinh phí duy trì ngân hàng sữa mẹ.

Các bà mẹ có nhu cầu hiến sữa hoặc nhận sữa có thể liên hệ Ngân hàng sữa mẹ Bệnh viện Từ Dũ 191 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: (028) 5404.4101 hoặc (028) 5404.2829 (số nội bộ: 830). Website:http://nganhangsuame.tudu.com.vn/, Email: nganhangsuame@tudu.com.vn, Fanpage: Ngân hàng sữa mẹ Bệnh viện Từ Dũ.