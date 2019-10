Ngáy báo hiệu những rủi ro gì cho sức khỏe?

Ngáy to có thể dẫn đến suy tim

Người ngáy theo thói quen có thể mắc phải tình trạng nhịp tim không đều, hay còn gọi là rối loạn nhịp tim. Ngáy cũng có thể làm phình to tâm nhĩ trái trong một thời gian dài và làm tăng nguy cơ đau tim.

Theo các chuyên gia của Hiệp hội X quang Bắc Mỹ, chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn và ngáy có thể dẫn đến tình trạng suy giảm chức năng tim ở phụ nữ sớm hơn so với nam giới.

Đột quỵ là một rủi ro thực sự

Theo các chuyên gia của Viện Y học Giấc ngủ Mỹ, ngáy to có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch . Họ nói rằng những người như vậy có tỷ lệ mắc bệnh cao huyết áp cao hơn 40%, tỷ lệ mắc bệnh đau tim cao hơn 34% và tỷ lệ bị đột quỵ cao hơn 67% so với những người không ngáy, theo The Health Site.

Các chuyên gia đi đến kết luận này sau khi cân nhắc các tác nhân rủi ro khác như tuổi tác, giới tính, chỉ số khối cơ thể, bệnh tiểu đường, trình độ học vấn, hút thuốc và uống rượu.

Ngáy có thể dẫn đến suy giảm nhận thức

Các vấn đề về hô hấp trong khi ngủ như ngáy nhiều có liên quan đến tình trạng sớm suy giảm trí nhớ và kỹ năng tư duy. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Neurology cho thấy nếu bạn được điều trị sớm tình trạng này, sự suy giảm có thể sẽ chậm đi. Các nhà nghiên cứu thuộc Viện Thần kinh Mỹ đã đi đến kết luận này sau khi xem xét dữ liệu của gần 2.470 người trong độ tuổi từ 55 đến 90, theo The Health Site.

Trong khi đó, một nghiên cứu khác của Viện Sức khỏe và Phát triển Con người (Mỹ) cho thấy rằng những đứa trẻ ngáy đạt điểm số thấp hơn trong các bài kiểm tra về sự phát triển trí tuệ và trí thông minh so với những đứa trẻ khác cùng tuổi.

Nghiên cứu này đã được công bố trên chuyên san Pediatrics.

Ngáy có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh thận mạn tính

Người ngáy theo thói quen có rủi ro bị bệnh thận mãn tính . Một cuộc nghiên cứu của các chuyên gia Đại học Yonsei (Hàn Quốc) cho thấy những người ngủ ngáy ít nhất 1 ngày/tuần có rủi ro mắc bệnh thận mạn tính cao hơn 23% so với những người không ngáy, sau khi xem xét các tác nhân liên quan.

Kết quả trên được rút ra sau cuộc khảo sát trên 9.062 đối tượng có tuổi bình quân 52, được công bố trên chuyên san Clinical Journal of the American Society of Nephrology.