Ngày mới với tin tức sức khỏe: Sát khuẩn thế nào để tránh nguy cơ nhiễm Covid-19?

Nhận hàng hóa từ người khác, sát khuẩn thế nào để tránh nguy cơ nhiễm Covid-19?

Trả lời thắc mắc trên, thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Ngoan, Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho rằng để hạn chế nguy cơ nhiễm Covid-19 khi nhận hàng hóa từ người khác cần đặc biệt lưu ý việc giữ khoảng cách tiếp xúc, đeo khẩu trang và vệ sinh, sát khuẩn.

Giao nhận hàng qua shipper hiện rất phổ biến, người nhận hàng cần phải sát khuẩn để tránh nguy cơ lây nhiễm Covid-19 Đình Tuyển

Theo BS Ngoan, đầu tiên khi ra nhận hàng hóa từ người khác, chúng ta cần giữ khoảng cách, ít nhất 2 mét và đeo khẩu trang đúng cách. Sau khi nhận hàng, nên sử dụng dung dịch khử khuẩn như cồn khoảng 70 độ xịt lên bao bì hàng hóa hay bao bì đựng thực phẩm. Loại bỏ mọi bao bì không cần thiết và bỏ vào thùng rác có nắp đậy. Rửa sạch tay bằng xà phòng hay dung dịch sát khuẩn có cồn. Sau đó sử dụng bao bì hay khay chứa đựng khác chuẩn bị sẵn để chứa đồ vừa nhận. Phần giải đáp tiếp theo của bác sĩ Ngoan sẽ có trên trang sức khỏe ngày 26.8.

Những sai lầm trong dịch Covid-19 có thể đẩy bản thân vào nguy hiểm

Chuyên trang sức khỏe Eat This, Not That! mới đây nhận định Covid-19 đang là mối đe dọa trực diện đối với sức khỏe mọi người và một vài hành động sai lầm cũng đủ đẩy bản thân chúng ta vào nguy hiểm.

Mọi người vẫn nên mang khẩu trang, ngay cả khi đã được tiêm phòng đầy đủ Ảnh: SHUTTERSTOCK

Dưới đây là 4 sai lầm phổ biến mà mọi người cần tránh để đảm bảo an toàn cho bản thân và người khác.

Không chủng ngừa. Tiêm phòng là cách tốt nhất để bảo vệ chúng ta khỏi nguy cơ nhiễm bệnh, nhất là nguy cơ tử vong vì Covid-19. Gần đây, giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC Mỹ), tiến sĩ Rochelle Walensky, đã xác nhận khoảng 99,5% trường hợp tử vong vì Covid-19 tính từ đầu năm đến nay ở Mỹ là những người không tiêm chủng.

Không mang khẩu trang sau khi chủng ngừa. CDC Mỹ khuyến cáo mọi người vẫn nên mang khẩu trang, ngay cả khi đã được tiêm phòng đầy đủ, nhất là trong bối cảnh biến thể Delta đang lan rộng. 2 sai lầm phổ biến mà mọi người cần tránh tiếp theo sẽ có trên trang sức khỏe ngày 26.8.

4 cách hiệu quả giúp răng trắng khỏe mùa dịch Covid-19

Có hàm răng trắng khỏe là mong muốn của nhiều người. Việc chăm sóc sức khỏe răng miệng tại nhà vào lúc này rất cần được chú trọng, nhất là khi Covid-19 đang lây lan và không phải lúc nào cũng có thể đến nha sĩ.

Đánh răng là hoạt động không thể thiếu khi chăm sóc răng miệng SHUTTERSTOCK

Nhiều bằng chứng khoa học cho thấy sức khỏe răng miệng có vai trò quan trọng với sức khỏe tổng thể. Để có hàm răng trắng khỏe, mọi người cần chú ý những điều sau:

Đánh răng và vệ sinh bàn chải. Muốn có hàm răng trắng sáng và khỏe mạnh thì đánh răng là hoạt động không thể thiếu. Theo khuyến cáo của Hiệp hội Nha khoa Mỹ, chúng ta nên đánh răng 2 lần/ngày. Mỗi lần ít nhất trong 2 phút. Nếu cần thiết, mọi người có thể dùng thêm chỉ nha khoa.

Bệnh cạnh đó, việc vệ sinh bàn chải cũng hết sức quan trọng. Điều trước tiên là phải tránh để bàn chải trong toilet, đặc biệt là gần bồn cầu. Việc xả bồn cầu khi không đậy nắp có thể khiến những hạt phân siêu nhỏ bay lên không khí và bám vào bàn chải. Ngoài ra, mọi người nên vệ sinh bằng cách ngâm bàn chải trong hỗn hợp dung dịch nước súc miệng và chất hydrogen peroxide, hay còn gọi là nước ô xy già, để tiêu diệt vi sinh vật có hại trên bàn chải.