Nghiên cứu mới khiến những người từ chối tiêm vắc xin phải suy nghĩ lại

Đồng ý rằng vắc xin có thể gây ra một số phản ứng phụ từ nhẹ đến trung bình. Trong một số trường hợp, có thể gây cục máu đông hoặc viêm tim.

Johns Hopkins Medicine cho biết các loại vắc xin đều có hiệu quả cao trong việc ngăn ngừa bệnh hiểm nghèo, nhập viện và tử vong do Covid-19 và lợi ích cao hơn rất nhiều so với một số tác dụng phụ.

Qua xem xét hàng trăm triệu liều vắc xin Covid-19 đã được sử dụng, những báo cáo về viêm cơ tim và viêm màng ngoài tim do tiêm vắc xin là rất hiếm. Và hầu hết các trường hợp đều nhẹ và mau khỏi, theo Johns Hopkins Medicin.

Các chuyên gia và bác sĩ đã nhấn mạnh điều này: Tác dụng phụ của vắc-xin thấp hơn nhiều so với nguy hại bị nhiễm Covid-19 Đa số mọi người gặp phải các triệu chứng nhẹ, sẽ khỏi sau 1 - 2 ngày, theo CNN. Trong bối cảnh biến thể Delta đang gây nguy hiểm và thiệt hại nhiều hơn trong thời gian gần đây, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người đã tiêm chủng đầy đủ có nhiều sự bảo vệ nhất từ sự nguy hiểm của biến thể này. Không chỉ nguy cơ lây nhiễm thấp, mà cũng ít triệu chứng hơn, ít biến chứng hơn và thời gian xuất hiện các triệu chứng cũng ngắn hơn. Nguy cơ nhập viện và tử vong cũng giảm thiểu đến mức tối thiểu. Điều đó chứng tỏ, tiêm vắc xin ngừa Covid-19 chắc chắn là cách tốt nhất để bảo vệ bạn khỏi chủng mới Delta nguy hiểm, theo CNN. Tuy nhiên, nhiều người vẫn từ chối tiêm chủng vì lo ngại nguy cơ bị cục máu đông và viêm cơ tim. Sau đây khoa học sẽ chỉ ra điều gì gây cục máu đông và viêm cơ tim nhiều hơn, tiêm vắc xin hay nhiễm Covid-19?

Virus Corona làm tăng nguy cơ viêm cơ tim nhiều hơn rất nhiều so với tiêm vắc xin Covid-19 ẢNH MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Nghiên cứu nói gì về nguy cơ gây đông máu?

Theo nghiên cứu từ Đại học Oxford (Mỹ), nguy cơ gặp các vấn đề về đông máu do nhiễm covid-19 cao hơn nhiều so với do tiêm vắc xin, theo Newscientist.

Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y khoa Anh, đã xem xét hơn 29 triệu người từ 16 tuổi trở lên, tiêm liều đầu tiên của vắc xin AstraZeneca hoặc Pfizer ở Anh trong khoảng thời gian từ tháng 12.2020 đến tháng 4.2021.

Nghiên cứu tập trung vào những rủi ro của cục máu đông và giảm tiểu cầu gây đông máu.

Phát hiện của họ cho thấy nguy cơ giảm tiểu cầu gây đông máu ở người bị nhiễm Covid-19 cao gấp gần 9 lần so với người đã tiêm một liều AstraZeneca, theo Newscientist.

Họ ước tính rằng trong 10 triệu người được tiêm vắc xin này, chỉ có khoảng 109 trường hợp giảm tiểu cầu gây đông máu, nghĩa là tỷ lệ đông máu chỉ là 1/100.000.

Đối với vắc xin Pfizer, người nhiễm Covid-19 có nguy cơ bị đột quỵ cao gấp 10 lần, so với do tiêm vắc xin Pfizer, theo Newscientist.

Ước tính trong 10 triệu người viêm vắc xin này, chỉ có hơn 143 trường hợp đột quỵ do thiếu máu cục bộ, nghĩa là tỷ lệ đột quỵ chỉ là hơn 1/100.000.

Đối với cục máu đông trong não và các loại cục máu đông khác, người nhiễm covid-19 cũng có nguy cơ bị cục máu đông cao hơn nhiều, so với do tiêm vắc xin.

Chưa thông qua cấp phép khẩn cấp cho vắc xin ngừa Covid-19 NanoCovax do thiếu dữ liệu

Nghiên cứu nói gì về nguy cơ gây viêm cơ tim?

Các nhà nghiên cứu từ Israel đã tiến hành một nghiên cứu lớn bao gồm 2 triệu người và kiểm tra dữ liệu của hơn 240.000 người nhiễm Covid-19.

Kết quả đã cho thấy, dù vắc xin Moderna và Pfizer có gây viêm cơ tim, thì điều đáng chú ý là nhiễm Covid-19 còn làm tăng nguy cơ viêm cơ tim cao hơn rất nhiều, lại thêm các biến chứng khác như cục máu đông, đau tim và tử vong.

Các nhà nghiên cứu kết luận virus Corona làm tăng nguy cơ viêm cơ tim nhiều hơn rất nhiều so với tiêm vắc xin, theo CNN.

Các tác dụng phụ do vắc xin gây ra chỉ nhẹ và thường không dẫn đến biến chứng y khoa, bao gồm nổi hạch, giời leo, viêm ruột thừa.

Hầu hết các tác dụng phụ mà hầu hết mọi người thường gặp nhất là sốt, ớn lạnh, mệt mỏi, khó chịu, đau khớp, nhức đầu và trong một số trường hợp, có khả năng xảy ra phản ứng thuốc, theo CNN.

Johns Hopkins Medicin lưu ý, tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức nếu, trong vòng vài ngày sau khi tiêm mũi thứ hai của Pfizer hay Moderna, nếu thấy đau ngực, khó thở hoặc cảm giác buồn nôn, tim đập nhanh.