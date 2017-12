Chia sẻ với cử tri, bà Phạm Khánh Phong Lan - Trưởng ban quản lý an toàn thực phẩm TP - cho biết: Rau củ quả phun thuốc nhìn rất bắt mắt, thịt heo có salbutamol thì nạc rất nhiều, thịt heo tiêm thuốc an thần thì thịt hồng hào... Do vậy, người dân cần thay đổi thị hiếu tiêu dùng, không phải tất cả cái gì đẹp, bắt mắt là mua mà phải quan tâm đến cái chất hơn là cái đẹp! Người dân cần mua thực phẩm ở những địa chỉ có uy tín, mua ở những nơi có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.



tin liên quan Loay hoay tìm cách quản lý an toàn thực phẩm Người dân cần vào website của Ban quản lý an toàn thực phẩm TP (bqlattp.hochiminhcity.gov.vn) để tham khảo về nhận diện thực phẩm sạch, thực phẩm bẩn.

Người dân cần vào website của Ban quản lý an toàn thực phẩm TP (bqlattp.hochiminhcity.gov.vn) để tham khảo về nhận diện thực phẩm sạch, thực phẩm bẩn.

Theo bà Lan, đa số thực phẩm từ nguồn bên ngoài có chứa nhiều hóa chất, phụ gia, thuốc bảo vệ thực phẩm… Trong khi đó, mức xử phạt của cơ quan quản lý còn chưa đủ sức răn đe.

Duy Tính