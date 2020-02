Người nghi nhiễm và nhiễm vi rút Corona nCoV sẽ được cách ly, điều trị thế nào?

Các nhân viên y tế Trung Quốc đã làm việc không ngừng nghỉ để chống lại sự lây lan của dịch bệnh Corona . Thật không may, một trong số họ đã đột tử do làm việc quá sức.

Chiều 5.2, Ban quản lý An toàn thực phẩm (BQL ATTP) TP.Đà Nẵng cho biết đã quyết định thu hồi lô hàng nước uống đóng chai AZ do không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.