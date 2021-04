Người thuộc nhóm máu nào dễ bị đột quỵ hơn?

Nhóm máu này làm tăng nguy cơ đột quỵ sớm cho một số người.

Đột quỵ đã đạt đến tỷ lệ dịch. Trên toàn cầu, cứ 4 người trên 25 tuổi thì có 1 người bị đột quỵ trong đời.

Sẽ có 13,7 triệu người trên toàn thế giới bị đột quỵ trong năm nay, dẫn đến cái chết cho 5,5 triệu người. Xu hướng hiện tại cho thấy số người chết sẽ lên đến 6,7 triệu người hằng năm nếu không có hành động thích hợp, theo tổ chức về đột quỵ thế giới World Stoke Organization.

Một trong những điều đáng sợ nhất của đột quỵ là người bệnh có thể hoàn toàn không nhận ra mình bị đột quỵ.

Theo Hiệp hội Đột quỵ Mỹ, một cơn đột quỵ "thầm lặng" gây tổn thương não, nhưng thường không được nhận ra cho đến khi tổn thương não tiến triển.

Nhưng bạn có thể biết được mình có nhiều nguy cơ bị đột quỵ hơn hay không, nếu bạn nhận thức được các yếu tố gây ra đột quỵ.

Nhóm máu là một trong số các yếu tố nguy cơ đột quỵ

Và hóa ra, nhóm máu là một trong số các yếu tố nguy cơ này.

Nghiên cứu cho biết, một số phụ nữ có nhóm máu không phải nhóm O có thể tăng nguy cơ bị đột quỵ sớm, theo Best Life.

Tại Hội nghị Đột quỵ Quốc tế năm 2021 của Hiệp hội Đột quỵ Mỹ, nghiên cứu được tài trợ bởi Viện Quốc gia về Rối loạn Thần kinh và Đột quỵ của Mỹ, đã xem xét mối liên quan giữa nhóm máu và nguy cơ đột quỵ.

Trong nghiên cứu, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng những người không thuộc nhóm máu O , nghĩa là người thuộc nhóm máu A, B hoặc AB, có thể tăng nguy cơ đột quỵ sớm, đặc biệt là phụ nữ hút thuốc và uống thuốc ngừa thai.

Các nhà nghiên cứu đã xem xét gần 350 phụ nữ từng bị đột quỵ trước 50 tuổi và so sánh dữ liệu của họ với 383 phụ nữ không bị đột quỵ.

Kết quả đã kết luận rằng những phụ nữ không thuộc nhóm máu O, nếu hút thuốc và uống thuốc tránh thai có nguy cơ bị đột quỵ trước khi bước sang tuổi 50 cao gần gấp đôi, theo Best Life.

Tác giả chính của nghiên cứu, tiến sĩ Steven J. Kittner, giáo sư thần kinh học tại Đại học Y Maryland (Mỹ), cho biết: “Chúng tôi đã tìm cách xác định xem nhóm máu, đặc biệt là nhóm máu không phải máu O, có làm tăng nguy cơ đột quỵ ở những người sử dụng thuốc tránh thai hay không?”.

Phụ nữ uống thuốc ngừa thai có nguy cơ bị đột quỵ cao gần gấp 4 lần ẢNH: SHUTTERSTOCK

"Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy có thể đúng như vậy, nhưng cần thêm dữ liệu từ các nghiên cứu khác", tiến sĩ Kittner nói thêm.

Phụ nữ vừa hút thuốc vừa uống thuốc ngừa thai có nguy cơ cao

Ngoài ra, nghiên cứu còn phát hiện, dù là nhóm máu nào, phụ nữ nếu vừa hút thuốc vừa uống thuốc ngừa thai, sẽ có nguy cơ bị đột quỵ cao gần gấp 5 lần so với phụ nữ không hút thuốc hoặc uống thuốc ngừa thai.

Phân tích sâu hơn, những phụ nữ chỉ hút thuốc có nguy cơ bị đột quỵ cao gấp 3 lần so với người không hút thuốc, trong khi phụ nữ chỉ uống thuốc ngừa thai có nguy cơ bị đột quỵ cao gần gấp 4 lần so với người không dùng những viên thuốc này, theo Best Life.

Do nguy cơ này, phụ nữ hút thuốc và trên 35 tuổi không nên uống thuốc tránh thai , các nhà nghiên cứu cho biết trong một tuyên bố.

Tuy nhiên, đây không phải là nghiên cứu duy nhất tìm ra mối liên quan giữa nhóm máu không phải máu O và đột quỵ.

Theo một nghiên cứu năm 2011 - được trình bày tại hội nghị của Hiệp hội Tim mạch Mỹ, nam giới và phụ nữ có nhóm máu AB có nguy cơ đột quỵ cao hơn 26% so với những người có nhóm máu O, trong khi phụ nữ có nhóm máu B có nguy cơ đột quỵ cao hơn 15% so với phụ nữ có nhóm máu O, theo Best Life.

Tiến sĩ JoAnn Manson, trưởng nhóm nghiên cứu năm 2011 và là trưởng phòng y tế dự phòng tại Bệnh viện Harvard's Brigham and Women's Hospital (Mỹ), cho biết lý do khiến nguy cơ đột quỵ có thể cao hơn ở những người có nhóm máu không phải máu O, là vì những nhóm máu này dễ hình thành cục máu đông hơn, NBC đưa tin.

Và cục máu đông là nguyên nhân dẫn đến đột quỵ do thiếu máu cục bộ, đây là loại đột quỵ phổ biến nhất, theo Mayo Clinic.

Đột quỵ có thể xảy ra ở những người trẻ tuổi

Mặc dù nguy cơ đột quỵ tăng lên theo tuổi tác, nó cũng có thể xảy ra ở những người trẻ tuổi.

Như Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ lưu ý, nguy cơ đột quỵ tăng dần theo độ tuổi. Cơ quan này báo cáo rằng nguy cơ bị đột quỵ tăng gần gấp đôi cứ sau 10 năm kể từ khi bước qua tuổi 55, theo Best Life.

Nghĩa là, nguyên nhân chủ yếu gây ra đột quỵ sớm ở người dưới 50, chủ yếu là do nhóm máu, hút thuốc và sử dụng thuốc tránh thai.

CDC Mỹ nói rằng các chuyên gia cũng tin rằng, những người trẻ tuổi bị đột quỵ nhiều hơn bởi vì nhiều người trẻ tuổi bị béo phì và bị cao huyết áp và tiểu đường nhiều.