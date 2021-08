Người thuộc nhóm máu nào dễ mắc ung thư dạ dày?

Người ta không biết điều gì gây ra ung thư dạ dày nhưng nhóm máu của bạn có thể cung cấp một manh mối. Những người có một loại bệnh nhất định có thể có nhiều khả năng mắc bệnh hơn.

Vậy ung thư dạ dày là gì?

"Ung thư dạ dày là sự phát triển bất thường của các tế bào bắt đầu trong dạ dày", theo báo cáo của Mayo Clinic.

“Ung thư dạ dày có thể ảnh hưởng đến bất kỳ bộ phận nào của dạ dày. Ở hầu hết mọi nơi trên thế giới , ung thư dạ dày hình thành ở phần chính của dạ dày (thân dạ dày). Nhưng ở Mỹ, ung thư dạ dày có nhiều khả năng ảnh hưởng đến khu vực mà ống dài (thực quản) dẫn thức ăn bạn nuốt gặp dạ dày. Khu vực này được gọi là ngã ba dạ dày thực quản”, cũng theo Mayo Clinic.

1. Nhóm máu nào có nhiều rủi ro nhất?

Bác sĩ, tiến sĩ Anton J. Bilchik tại Santa Monica, CA (Mỹ), cho biết: “Những người có nhóm máu A có nguy cơ mắc ung thư dạ dày cao hơn đáng kể so với những nhóm khác”, theo Eat This, Not That!

2. Rủi ro như thế nào?

Tiến sĩ Bilchik cho biết: “Lý do chính xác vẫn chưa rõ ràng, nhưng có một số bệnh lý có nguy cơ mắc ung thư dạ dày cao hơn và các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nhóm máu A phổ biến hơn trong một số điều kiện nhất định”.

3 Rủi ro chính xác là gì?

Các nhóm máu Shuttertock

Theo bác sĩ Collin C. Vu thuộc MemorialCare, "Điều này đã được xác nhận trong nhiều nghiên cứu dân số gần đây và đã được ghi nhận là làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày khoảng 20% ở bệnh nhân nhóm máu A so với các nhóm máu khác", theo Eat This, Not That!

4. Viêm teo dạ dày là gì?

Tiến sĩ Bilchik cho biết: “Một tiền thân khác của ung thư dạ dày là viêm teo dạ dày - điều này cũng phổ biến hơn ở những người có nhóm máu A”.

Theo Medscape, "viêm teo dạ dày là một thực thể mô bệnh học đặc trưng bởi tình trạng viêm mạn tính của niêm mạc dạ dày với sự mất đi các tế bào tuyến dạ dày và được thay thế bằng biểu mô dạng ruột, tuyến môn vị và mô xơ".

5. Thiếu máu ác tính là gì?

"Một yếu tố nguy cơ đáng kể đối với ung thư dạ dày là nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori, loại vi khuẩn đã được Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (thuộc Tổ chức Y tế Thế giới - WHO ) ghi nhận là tác nhân gây ung thư nhất định ở người", bác sĩ Vu nói.

"Bệnh nhân nhóm máu A có nhiều khả năng bị nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori và có một số dấu hiệu cho thấy các thụ thể mà những vi khuẩn này bám vào và sử dụng để xâm nhập trong đường tiêu hóa có thể khác nhau tùy thuộc vào nhóm máu ABO", theo Eat This, Not That!

6. Phải làm gì nếu bạn cảm thấy rủi ro?

Hãy liên hệ với bác sĩ nếu bạn gặp khó khăn khi nuốt, cảm thấy đầy hơi sau khi ăn hoặc bị ợ chua hoặc khó tiêu.

"Vị trí ung thư xảy ra trong dạ dày là một yếu tố mà các bác sĩ cân nhắc khi xác định các lựa chọn điều trị cho bạn”, theo Mayo Clinic.

Điều trị thường bao gồm phẫu thuật để loại bỏ ung thư dạ dày.

Mayo Clinic cho biết các phương pháp điều trị khác có thể được khuyến nghị trước và sau khi phẫu thuật.