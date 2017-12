Theo ông Lại Đức Trường, chuyên gia Tổ chức Y tế thế giới (WHO), các khảo sát cho thấy tại VN, trung bình 1 người trưởng thành tiêu thụ gần 10 gr muối/ngày, gấp đôi so khuyến nghị của WHO.

Do ăn quá nhiều muối nên phần lớn người dân có huyết áp cao trên 115/70 mmHg.

Ngoài ra, những người thường xuyên ăn mặn sẽ dễ mắc bệnh ung thư dạ dày, bệnh thận, loãng xương, hen phế quản. Theo Viện Dinh dưỡng quốc gia, tại VN, cứ 10 người tử vong thì 7 trường hợp có nguyên nhân từ các bệnh không lây nhiễm như: tăng huyết áp, tim mạch, đái tháo đường và ung thư.

Trong khi đó, một trong những nguy cơ làm gia tăng bệnh tăng huyết áp, tim mạch, suy thận và ung thư là do ăn mặn. Viện Dinh dưỡng quốc gia đã công bố hàng trăm món ăn hằng ngày trên trang web của viện.

Các món ăn này được thông tin chi tiết về tổng năng lượng cũng như hàm lượng một số thành phần thiết yếu tác động trực tiếp đến sức khỏe như: muối, đường, đạm, béo, vitamin để người dân có những lựa chọn phù hợp với sức khỏe.

Nam Sơn