Nguy cơ đau tim ở thai phụ bị huyết áp cao

Các bác sĩ chưa xác định được nguyên nhân, song được cho là có liên quan đến các mạch máu nhau thai hình thành không đủ. Tiền sản giật cũng là nguyên nhân gây 15% số ca sinh non ở Mỹ.

Các nhà khoa học thuộc Đại học Rutgers (Mỹ) phân tích bệnh tim mạch ở 6.360 phụ nữ từ 18 - 54 tuổi, lần đầu mang thai và được chẩn đoán mắc tiền sản giật, đồng thời so sánh họ với thai phụ không bị tiền sản giật. Kết quả nghiên cứu trong 15 năm cho thấy những người mắc tiền sản giật có nguy cơ bị đau tim hoặc tử vong do tim mạch cao gấp 4 lần và có nguy cơ tử vong vì các nguyên nhân khác cao hơn 2 lần so với phụ nữ không bị tiền sản giật