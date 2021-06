Nhận biết tập luyện quá sức

Lưu ý, người có bệnh về tim mạch vẫn có thể tập thể lực nhưng cần được sự tư vấn, theo dõi của bác sĩ chuyên khoa.

Bác sĩ Giang lưu ý phải xem xét tập luyện, vận động hợp lý. Người trẻ, sức khỏe bình thường thì khả năng vận động, bài tập sẽ nặng hơn với người cao tuổi. Người lớn tuổi hoặc người suy tim thì phải tập nhẹ hơn so với người không có bệnh về tim.

Theo bác sĩ Giang, nhìn chung người trẻ cũng như người cao tuổi đều có thể tập luyện các môn nhẹ nhàng như đi bộ… Nhưng với những môn tập luyện đòi hỏi mất sức nhiều hơn như chạy, tennis, đá bóng… thì nên kiểm tra sức khỏe thường xuyên để biết về tình trạng của mình, bệnh tật (nếu có). Ngay cả người khỏe cũng cần được kiểm tra, không nên chủ quan.

“Với một số bệnh về tim, việc gắng sức có thể gây ra biến chứng như: rối loạn nhịp tim, nhồi máu cơ tim, đột quỵ… Do đó, trước khi lựa chọn môn thể thao có cường độ cao, nên kiểm tra sức khỏe tổng thể. Trường hợp có bệnh lý, bác sĩ sẽ hướng dẫn việc tập thể lực phù hợp, tránh rủi ro do tập luyện không phù hợp”, bác sĩ Giang nói.

Khả năng tập thể lực mỗi người khác nhau, vừa tập vừa phải “lắng nghe” cơ thể mình. Nếu tập phù hợp, sau buổi tập, cá nhân đó có thể thấy thoải mái, học tập, lao động bình thường. Nhưng nếu tập xong thấy mệt mỏi nhiều, hoặc trong khi tập thấy khó chịu, khó thở, tức ngực, chóng mặt thì có thể là cảnh báo của việc đã tập hơi quá sức, cần được điều chỉnh, xem xét lại.

“Nếu tập mà lại ăn kiêng, nhịn ăn, chế độ ăn hà khắc sẽ khiến cơ thể không đủ năng lượng, thiếu hụt dinh dưỡng, gây thiếu máu, gây suy các cơ quan trong cơ thể; trong đó, ảnh hưởng xấu đến tim”, BS Giang nói.

Bác sĩ Giang lưu ý: “Mất nước khi tập có thể gây mất muối, giảm kali, ảnh hưởng đến tim, gây rối loạn nhịp tim”.

Theo chuyên gia tim mạch, một số ion cần cho tim là kali, can xi... 2 loại ion này ảnh hưởng đến chức năng co bóp của tim. Do đó, nên bù đắp đủ cho cơ thể bằng đồ uống, thực phẩm giàu kali , như chuối hoặc thực phẩm bổ sung. Duy trì tập luyện còn cần phải lưu ý đảm bảo để nồng độ kali và can xi ở mức vừa đủ, vì các ion này quá ít hay quá thừa đều ảnh hưởng xấu đến tim và gây ra rối loạn nhịp tim.