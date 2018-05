Nhiều lý do khiến bạn bất ngờ về đau mắt

Các triệu chứng khô mắt



Nếu bị khô mắt, cơ thể không thể sản xuất đủ nước mắt để bôi trơn bề mặt của đôi mắt. Các triệu chứng khô mắt còn bao gồm mí mắt nặng và mờ mắt. Tình trạng này thường ảnh hưởng đến người lớn tuổi, đặc biệt là phụ nữ.

Tiến sĩ Greg Moloney, bác sĩ nhãn khoa và giáo sư lâm sàng tại Đại học British Columbia (Canada), cho biết: “Nguyên nhân phổ biến nhất là rối loạn chức năng các tuyến meibomian: các tuyến nhỏ, tinh tế ở mí mắt tạo ra dầu giúp ngăn nước mắt bay hơi”.

Dị ứng Nếu bị ngứa, mắt đỏ kèm theo các triệu chứng như khụt khịt và sổ mũi, bạn có thể bị dị ứng mắt hoặc viêm kết mạc dị ứng. Nguyên nhân dị ứng mắt có thể do lông động vật hoặc khi tiếp xúc với lượng phấn hoa cao hơn.

Viêm kết mạc dị ứng về cơ bản là một loại phản ứng dị ứng nhỏ đối với một số chất gây dị ứng. Nó có thể là chất gây dị ứng thực phẩm hoặc môi trường, tiến sĩ Neeta Ogden, nhà dị ứng học tại Mỹ, cho biết.

Nhìn vào màn hình sáng quá nhiều

Mắt căng thẳng do kỹ thuật số khá phổ biến do sự gia tăng trong việc sử dụng thiết bị màn hình. Nó không chỉ giới hạn đối với máy tính và máy tính xách tay vì các nghiên cứu đã gợi ý rằng việc nhìn vào màn hình điện thoại thông minh vào ban đêm có thể làm căng và gây hại mắt theo thời gian.

Nếu bị đau đầu hoặc đau cổ cùng với các vấn đề về mắt, thì nguyên nhân chính có thể là do thiết bị thông minh.

Ngoài ra, bạn có thể cảm thấy tăng độ nhạy cảm với ánh sáng và cảm giác không thể mở mắt ra là những dấu hiệu của việc lạm dụng ánh sáng màn hình.

Triệu chứng mắt đỏ

Nếu mắt màu hồng (viêm kết mạc), các mạch máu nhỏ trong tròng trắng mắt bị viêm, tạo cho chúng màu hồng hoặc đỏ. Các chuyên gia nói rằng có ba loại đau mắt đỏ dựa trên những thứ đã kích hoạt nó: viêm kết mạc dị ứng (do dị ứng), viêm kết mạc hóa học (do sương mù hoặc clo), hoặc viêm kết mạc do vi rút (do một loại vi rút gây nhiễm trùng mắt).

Chấn thương liên quan đến giác mạc

Giác mạc là lớp ngoài cùng trong suốt của mắt. Đôi mắt đau có thể do chấn thương giác mạc gây ra nếu chúng bị vỡ hoặc bị trầy xước bởi nguyên nhân bên ngoài như hạt cát, hoặc bị tiếp xúc với ánh sáng khắc nghiệt hoặc hóa chất. Loét giác mạc cũng có thể do kính áp tròng trong đêm.