Những bệnh có thể bị ngộ nhận là cảm lạnh thông thường

Viêm phổi

Viêm phổi là tình trạng nhiễm trùng gây viêm túi khí ở một hoặc cả hai phổi. Do đó, các túi khí có thể chứa đầy chất lỏng hoặc mủ và điều này gây ra ho kèm theo đàm, sốt, ớn lạnh và khó thở.

Ở giai đoạn đầu, các triệu chứng viêm phổi rất giống với những triệu chứng cảm lạnh thông thường, đặc biệt là ho nhẹ và sốt. Điều này giúp mọi người dễ dàng nghĩ đến cảm lạnh thông thường trước tiên. Khi bệnh tiến triển, bệnh nhân sẽ bị ho nặng hơn và sốt cao, có thể kéo dài trong vài ngày, theo trang tin The Health Site.

Viêm họng

Nhiều người dễ bị đau họng sau khi bị cảm lạnh thông thường. Viêm họng, điều mà chúng ta có xu hướng bỏ qua, cũng có những triệu chứng này và nó chủ yếu gây ra bởi sự khó chịu của yết hầu, ảnh hưởng đến việc ăn và nuốt. Có tình trạng viêm niêm mạc phía sau cổ họng. Tình trạng viêm này có thể gây khó chịu, khô và khó nuốt. Một số bệnh nhân bị buồn nôn, ói mửa và các triệu chứng khác.

Viêm mũi

Viêm mũi l à tình trạng kích thích và viêm màng nhầy bên trong mũi. Các triệu chứng nghẹt mũi, chảy nước mũi và hắt hơi. Nó cũng có thể gây ra hắt hơi, ngứa mũi, ho và đau đầu. Các triệu chứng của viêm mũi rất giống cảm lạnh. Người bị viêm mũi thường bị hắt hơi, sổ mũi và chảy nước mũi rất nhiều.

Các triệu chứng nghẹt mũi cũng rất rõ ràng khi ngủ vào ban đêm. Những triệu chứng này sẽ xuất hiện nhiều lần. Nó có nhiều khả năng xảy ra khi gặp không khí lạnh hoặc tác nhân kích thích nào đó.

Đồng thời, bệnh nhân viêm mũi cũng có thể có các triệu chứng như đau vai, chóng mặt và đau đầu, càng khiến cho việc nhầm lẫn với cảm lạnh thông thường trở nên dễ dàng hơn, theo The Health Site.

Viêm phế quản

Theo đài ABC News, viêm phế quản có thể khó chẩn đoán, đặc biệt ở trẻ em. Một trong những đặc điểm nổi bật của bệnh, sau vài ngày bị sốt và sổ mũi, là ho ra đờm màu xanh hoặc vàng. Đàm là dấu hiệu của bệnh này vì các đường dẫn khí chính trong phổi, được gọi là tiểu phế quản, bị viêm và tạo ra một lượng lớn chất nhầy. Viêm phế quản có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong năm, dù nó có xu hướng xảy ra thường xuyên nhất trong những tháng mùa đông. Đau nhức và tắc nghẽn ngực cũng liên quan đến viêm phế quản.

Ho gà

Ho gà là một bệnh do vi khuẩn, với đặc trưng là những cơn ho dữ dội và không thể kiểm soát. Những cơn ho này, bắt đầu khoảng một tuần sau khi bệnh phát ra, có thể khá tồi tệ, đặc biệt là ở trẻ dưới 6 tháng tuổi vì ho gà có thể gây tử vong. Bệnh này có thể bị nhầm lẫn là cảm lạnh thông thường do nó cũng có những triệu chứng như hắt hơi, sổ mũi và sốt, theo trang tin The Asian Parent.

Viêm màng não

Viêm màng não là một bệnh nhiễm trùng chất dịch trong tủy sống và xung quanh não. Bệnh có thể bắt đầu bằng các cơn đau đầu, sốt cao, cứng cổ và nhạy cảm với ánh sáng. Viêm màng não có thể do vi khuẩn hoặc virus nhưng viêm màng não do vi khuẩn nghiêm trọng hơn và có thể gây tổn thương não, giảm thính lực hoặc khuyết tật học tập. Chẩn đoán và điều trị sớm là rất quan trọng để ngăn ngừa tổn thương não vĩnh viễn, theo The Health Site.