Những dấu hiệu 'tố cáo' bạn có thể có khối u não, chớ bỏ qua!

Có dấu hiệu cảnh báo u não mà bạn không bao giờ được coi thường, theo Eat This, Not That!

1. Một loại đau đầu khác

Nhiều người trong chúng ta bị đau đầu, đôi khi thường xuyên. Nhưng làm thế nào để bạn biết khi đau đầu đáng ngờ và có thể là ung thư?

Tiến sĩ Santosh Kesari, bác sĩ ung thư thần kinh tại Viện Ung thư John Wayne tại Trung tâm Sức khỏe Providence Saint John ở Santa Monica, California (Mỹ), cho biết: “Những thay đổi về tần suất, kiểu hoặc cường độ của cơn đau đầu sẽ thúc đẩy đánh giá thần kinh”.

2. Cơn đau đầu tồi tệ nhất trong cuộc đời bạn

Joshua Mansour, bác sĩ chuyên khoa ung thư được chứng nhận bởi ba hội đồng ở Los Angeles (Mỹ), cho biết nó có thể được coi là "cơn đau đầu tồi tệ nhất trong cuộc đời bạn" hoặc nếu bạn bị đau nửa đầu, cơn đau đầu này có thể kéo dài hơn. Hãy kiểm tra nó.

3. Cơn đau đầu làm bạn thức giấc

Martin Mortazavi, bác sĩ giải phẫu thần kinh và là Chủ tịch Viện Khoa học Thần kinh California (Mỹ), cho biết đau đầu dai dẳng và tồi tệ hơn, đặc biệt nếu cơn đau đầu đánh thức bạn vào ban đêm, là những dấu hiệu bạn không nên bỏ qua, theo Eat This, Not That!

4. Hay quên

Hay quên và mất trí nhớ ngắn hạn có thể chỉ ra một khối u ở thùy thái dương hoặc thùy trán của não, nơi kiểm soát trí nhớ Ảnh minh họa: Shutterstock

Hay quên và mất trí nhớ ngắn hạn có thể chỉ ra một khối u ở thùy thái dương hoặc thùy trán của não, nơi kiểm soát trí nhớ. Tiến sĩ Kesari cho biết: “Đôi khi điều này có thể xảy ra trong nhiều tháng đến nhiều năm và bệnh nhân có thể bị cho là mắc chứng sa sút trí tuệ trước khi tiến hành chụp ảnh phát hiện khối u não”.

5. Buồn nôn hoặc nôn mửa không giải thích được

Bác sĩ Mortazavi nói, buồn nôn hoặc nôn mửa dai dẳng mà không có lời giải thích rõ ràng có thể là dấu hiệu của khối u não.

6. Yếu ở tay, chân

Tiến sĩ Kesari cho biết điểm yếu không giải thích được ở tay hoặc chân của bạn có thể là dấu hiệu của khối u não ở vỏ não vận động thùy trán, các tế bào thần kinh và đường dẫn kiểm soát cơ.

7. Thay đổi tính cách

Một số người có biểu hiện thay đổi hành vi, bao gồm cả sự ức chế thể hiện như những hành vi nguy cơ hoặc thờ ơ và làm ít hơn bình thường Ảnh minh họa: Shutterstock

Tiến sĩ Kesari nói: “Những bệnh nhân có biểu hiện thay đổi hành vi, bao gồm cả sự ức chế thể hiện như những hành vi nguy cơ hoặc thờ ơ và làm ít hơn bình thường. Bệnh nhân có thể không đạt được hiệu quả trong công việc hoặc chức năng gia đình. Những bệnh nhân này thường có khối u ở thùy trán nơi cư trú của các chức năng điều hành".

8. Thay đổi tầm nhìn

Bác sĩ Mansour cho biết nếu bạn bị song thị dai dẳng, bạn nên báo cho bác sĩ biết. Đôi khi những thay đổi về thị lực có thể phức tạp hơn.

Theo tiến sĩ Kesari, bệnh nhân có thể nhận thức được hoặc có thể không nhận biết được tình trạng mất thị lực do u não

9. Thay đổi về giọng nói

Tiến sĩ Kesari nói rằng nói ngọng hoặc nói lắp bắp - hoặc nói trôi chảy nhưng vô nghĩa - có thể là do một khối u ảnh hưởng đến các vùng giọng nói trong thùy thái dương hoặc thùy đỉnh của não.

10. Đi bộ khó khăn

Mất thăng bằng, cảm thấy không vững ở chân, hoặc yếu hoặc tê ở chân, có thể là một triệu chứng của khối u não. Nói chung, nó liên quan đến một khối u ảnh hưởng đến thùy trán, các sợi vận động nằm ở đó hoặc tiểu não, tiến sĩ Kesari cho biết.

11. Thay đổi về thính giác

Những thay đổi đột ngột về thính giác luôn đáng được bác sĩ điều tra. Tiến sĩ Kesari cho biết một khối u não ảnh hưởng đến dây thần kinh sọ thứ 8 có thể gây mất thính giác, ù tai hoặc chóng mặt, theo Eat This, Not That!