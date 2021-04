Những dấu hiệu ‘tố cáo’ bạn đang mắc bệnh Parkinson

Năm ngoái, nam diễn viên Michael J. Fox đã mở lòng về cuộc chiến kéo dài hơn 22 năm của ông với bệnh Parkinson. Được chẩn đoán lần đầu vào năm 1998, người đàn ông 59 tuổi này đã vô cùng trung thực về những cuộc chiến đấu sức khỏe của mình, gần đây đã chuyển sang giai đoạn tồi tệ nhất khi một khối u không phải ung thư bắt đầu phát triển trên cột sống của ông 2 năm trước, khiến ông ngã và gãy tay.

“Đó chắc chắn là thời điểm đen tối nhất của tôi”, Fox nói với tạp chí People trong một cuộc phỏng vấn gần đây.

Hãy đọc để biết các dấu hiệu của bệnh Parkinson, theo Eat This Not That!

1. Làm thế nào bạn có thể tiếp tục như Michael J. Fox?

Sau nhiều năm thắp lên ánh sáng lạc quan, ông bắt đầu mất hy vọng. Tuy nhiên, ông đã học được cách quay trở lại nơi hạnh phúc của mình, điều mà anh chia sẻ trong cuốn hồi ký thứ 4 No Time Like the Future.

Ông nói: Sự lạc quan thực sự bắt nguồn từ lòng biết ơn. Sự lạc quan thực sự bắt nguồn từ lòng biết ơn. Sự lạc quan sẽ bền vững khi bạn tiếp tục quay trở lại với lòng biết ơn và điều tiếp theo đó là sự chấp nhận. Chấp nhận rằng điều này đã xảy ra, và bạn chấp nhận nó. Nhưng không có nghĩa là bạn không thể cố gắng để thay đổi. Không có nghĩa là bạn phải chấp nhận nó như một hình phạt hay một sự đền tội, mà chỉ cần đặt nó vào đúng vị trí của nó. Sau đó, hãy xem phần còn lại của cuộc đời bạn phải phát triển đến mức nào, rồi bạn có thể bước tiếp, theo Eat This, Not That!

2. Cách xác định nguy cơ mắc bệnh Parkinson

Tuổi tác là một yếu tố nguy cơ khác, với hầu hết mọi người phát triển bệnh Parkinson ở độ tuổi 50 Ảnh minh họa: Shutterstock

Vậy chính xác thì Parkinson là gì và các triệu chứng ra sao? Theo Viện Quốc gia về Lão hóa (Mỹ), bệnh Parkinson là một chứng rối loạn não gây ra bởi cái chết của các tế bào sản xuất dopamine trong não. Mặc dù có nghiên cứu sâu rộng, vẫn chưa rõ chính xác lý do tại sao điều này xảy ra. Tuy nhiên, người ta tin rằng bệnh có thể là kết quả của sự kết hợp của các yếu tố di truyền và môi trường như tiếp xúc với chất độc.

Bệnh này ảnh hưởng đến cả hai giới tính, nhưng nó ảnh hưởng đến nam giới nhiều hơn 50% so với phụ nữ.

Tuổi tác là một yếu tố nguy cơ khác, với hầu hết mọi người phát triển bệnh ở độ tuổi 50. Chỉ 5 đến 10% những người bị Parkinson mắc bệnh "khởi phát sớm" - chẳng hạn như diễn viên Fox - bắt đầu trước 50 tuổi.

3. Cách xác định các triệu chứng của bệnh Parkinson

Có 4 triệu chứng chính của Parkinson cũng như những triệu chứng khác ít nổi bật hơn:

-Run (run) ở bàn tay, cánh tay, chân, hàm hoặc đầu (chính)

-Cứng các chi và thân (chính)

-Độ chậm của chuyển động (chính)

-Suy giảm khả năng giữ thăng bằng và phối hợp, đôi khi dẫn đến ngã (chính)

-Trầm cảm và những thay đổi cảm xúc khác

-Khó nuốt, nhai hoặc nói

-Vấn đề tiết niệu

-Táo bón

-Các vấn đề về da

NIH giải thích rằng các triệu chứng bắt đầu dần dần, tồi tệ hơn theo thời gian. Khó khăn khi đi lại và nói chuyện ngày càng trở nên phổ biến hơn khi bệnh tiến triển, cũng như những thay đổi về tâm thần và hành vi, các vấn đề về giấc ngủ, trầm cảm, các vấn đề về trí nhớ và mệt mỏi.

4. Phát hiện không dễ dàng

Diễn viên Fox nói với People: “Tôi luôn có một khả năng thực sự thành thạo về lời thoại và khả năng ghi nhớ. Và tôi đã gặp phải một số tình huống cực đoan trong đó vài công việc cuối cùng tôi làm thực sự là những phần nặng nề. Tôi đã phải vật lộn trong cả hai công việc đó”.

Thật không may, các xét nghiệm y tế không chắc chắn trong việc phát hiện bệnh, vì vậy việc chẩn đoán có thể khó khăn. Hãy nhớ nói chuyện với bác sĩ nếu bạn lo lắng mình có thể mắc bệnh này, theo Eat This, Not That!