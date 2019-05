Những dấu hiệu 'tố cáo' bạn không ăn đủ đạm

1. Liên tục cảm thấy yếu và đói

Terry Hope Romero, tác giả của một số sách dạy nấu ăn bán chạy nhất về thực phẩm lành mạnh, nhận thấy rằng chế độ ăn thuần chay của cô khiến cô không hài lòng và thiếu năng lượng suốt cả ngày.

Để cảm thấy no mỗi ngày, đặc biệt là khi tập luyện để xây dựng cơ bắp, ăn chỉ carbonhydrate là không đủ.

Đạm cần nhiều thời gian hơn để tiêu hóa, khiến bạn cảm thấy no và tràn đầy năng lượng.

Khi Romero tiêu thụ nhiều đạm hơn, cô bắt đầu cảm thấy mạnh mẽ và hài lòng hơn.

2. Đang luyện tập để phát triển cơ bắp

Cần phải tập thể dục hằng ngày nhiều hơn rất nhiều để có một thân hình rắn rỏi và mạnh mẽ.

Nếu bạn không ăn đủ đạm để cung cấp năng lượng cho các mô của cơ thể với lượng axit amin cần thiết, cơ thể bạn buộc phải phá vỡ cơ bắp để lấy a xít amin từ các sợi cơ, theo SFGate.com.

Một bộ phận quan trọng cần theo dõi là xương đòn. Nếu xương đòn đặc biệt nhô lên, là dấu hiệu báo hiệu bạn đang thiếu đạm, và là lúc bạn cần ăn đủ đạm và đủ lượng calo nói chung.

3. Đang cố gắng giảm cân

Nghiên cứu trên tạp chí Dinh dưỡng trao đổi chất cho thấy những người ăn kiêng, tăng lượng protein lên đến 30% tổng lượng calo, đã ăn ít hơn mỗi ngày gần 450 calo và giảm được 5 kg trong khoảng thời gian 3 tháng, Women Health đưa tin.

Ăn đủ chất đạm đặc biệt quan trọng trong chế độ ăn kiêng vì nó giúp đảm bảo cho bạn giảm mỡ. Thực phẩm giàu đạm mất nhiều năng lượng hơn để tiêu hóa, chuyển hóa và sử dụng, khiến cơ thể đốt cháy nhiều calo hơn khi xử lý chúng. Đạm cũng mất nhiều thời gian hơn để rời khỏi dạ dày, do đó giúp mau no và no lâu hơn.

4. Rụng tóc

Thỉnh thoảng các chuyên gia dinh dưỡng kiểm tra chế độ ăn kiêng của khách hàng bằng cách yêu cầu họ vuốt tóc xem có bao nhiêu sợi rụng.

Tóc cấu tạo chủ yếu từ protein, tóc cần protein đầy đủ để phát triển và khỏe mạnh.

Nếu cơ thể bị thiếu protein, tóc sẽ cố gắng bảo tồn mức protein và chuyển qua giai đoạn nghỉ ngơi, khiến rụng tóc nhiều hơn bình thường.

Duy trì mái tóc khỏe mạnh bằng cách ăn 2 - 3 phần đạm mỗi ngày.

5. Luôn bị cảm

Phòng chống cảm thường đòi hỏi không chỉ vệ sinh tốt và ngủ ngon, mà dinh dưỡng tốt cũng là yếu tố quyết định. Hệ thống miễn dịch phụ thuộc vào nguồn dinh dưỡng phù hợp để hoạt động chính xác.

Một nghiên cứu đã kết luận rằng việc thiếu đạm dẫn đến việc suy giảm các tế bào T, là đội quân chống lại mầm bệnh quan trọng của cơ thể. Do đó, thiếu đạm khiến cho hệ thống miễn dịch không thể ngăn chặn vi khuẩn hoặc vi rút.

6. Mắt cá chân và bàn chân sưng phù

Nếu bị thiếu đạm, sẽ dễ bị ứ nước quanh mắt cá chân và bàn chân. Protein giúp giữ muối và nước trong mạch máu. Nếu không đủ đạm, các chất lỏng này có thể thấm vào các mô xung quanh, gây ứ nước, theo Harvard Health Publications.

7. Da bị bong tróc

Thiếu hụt protein đôi khi có thể dẫn đến viêm da bong tróc, hoặc kích ứng da, đặc biệt là ở mặt sau của đùi và trên mông, bác sĩ Bihuniak cho biết.

Thiếu một loại protein nhất định trong da, hàng rào bảo vệ có thể làm cho da dễ bị tổn thương, dị ứng và các kích ứng khác.