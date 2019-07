Những điều cần biết trước khi phẫu thuật thu nhỏ dạ dày

Kết quả một số nghiên cứu trên thế giới về tác dụng phụ

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại học Pittsburgh (Mỹ) được đăng trên trang tin upmc.com, các tác dụng phụ về lâu dài từ phẫu thuật giảm cân gồm: buồn nôn, chóng mặt, hạ đường huyết, suy dinh dưỡng , lở loét, tắc ruột…

Một nghiên cứu gần đây được công bố trên chuyên san JBMR Plus cho thấy phẫu thuật giảm cân, đặc biệt là thu nhỏ dạ dày, có thể ảnh hưởng đến cấu trúc xương của BN, có thể là do các yếu tố dinh dưỡng xuất phát từ tác dụng phụ của phẫu thuật. Ngoài ra, các chuyên gia lưu ý, việc thiếu dưỡng chất do ăn ít lại cũng có thể làm suy yếu hệ miễn dịch và ảnh hưởng mô của các cơ quan quan trọng.

Mai Duyên