Những loại thức uống tuyệt vời giúp ngăn mất nước sau tập luyện

Để tránh mất nước, bạn phải uống đủ lượng nước cần thiết. Mất nước có thể tác động tiêu cực đến thận, gây ra các vấn đề trong việc duy trì sức chịu đựng và cản trở sự phục hồi sau chấn thương.

Mặc dù nước giúp phân hủy các dưỡng chất trong cơ thể, nhưng nó không có bất kỳ lợi ích dinh dưỡng nào. Tin tốt là có một số lựa chọn giúp bạn giữ nước. Ngoài việc “thủy hóa” cơ thể, những loại đồ uống này cũng hỗ trợ quá trình phục hồi và giúp giảm cân.

Chứa đầy carbohydrate, sữa sô cô la là một loại thức uống sau tập luyện hoàn hảo. Carbonhydrate giúp đẩy nhanh quá trình phục hồi bằng cách thay thế glycogen bị mất đi trong quá trình tập luyện. Theo Viện Y tế Quốc gia (Mỹ), protein trong sữa sô cô la kết hợp với carbohydrate có thể giúp phục hồi các cơ bắp mệt mỏi.

Chứa đầy chất chống ô xy hóa, nước ép anh đào chua giúp giảm viêm và tình trạng peroxid hóa lipid. Điều này giúp phục hồi cơ bắp.

Theo một nghiên cứu được công bố trên chuyên san Journal of Sports Medicine, ngoài việc giúp giảm tổn thương cơ bắp, nước ép anh đào chua còn ngăn ngừa tình trạng mất sức mạnh cơ bắp. Nó có thể có lợi cho cả việc rèn luyện sức bền và phục hồi cơ bắp nhanh hơn, theo The Health Site.

Trà đen và xanh thường xuyên hỗ trợ quá trình ô xy hóa chất béo. Quá trình ô xy hóa chất béo là quá trình phân hủy chất béo thành các phân tử nhỏ để tạo ra năng lượng. Trà xanh chứa đầy chất chống ô xy hóa giúp xây dựng sức mạnh cơ bắp bằng cách giảm đau nhức cơ bắp một cách nhanh chóng.

Theo một nghiên cứu được công bố trên chuyên san Journal of the International Society of Sports Nutrition, carbohydrate và chất điện giải trong bia không cồn có thể giúp giảm nguy cơ chuột rút cơ bắp sau khi tập luyện. Các chuyên gia ghi nhận loại bia này giúp giảm chứng viêm sau tập luyện, đặc biệt sau khi đạp xe. Hãy thêm natri vào bia không cồn và uống nó trước khi tập luyện để giảm thiểu tình trạng mất chất lỏng, theo The Health Site.