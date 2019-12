Những nguyên nhân gây đau đầu có thể khiến bạn bất ngờ

Sau đây là một số tác nhân gây đau đầu mà bạn cần biết để có cách phòng tránh, theo trang tin The Health Site.

Thời tiết thay đổi, đặc biệt là những ngày nắng nóng với độ ẩm cao, là một nguyên nhân chính gây đau đầu hoặc đau nửa đầu. Những thay đổi về áp suất khí quyển, vốn xảy ra chủ yếu vào những ngày mùa đông lạnh, cũng có thể dẫn đến đau đầu.

Mặc dù chúng ta hầu như không thể làm gì với thời tiết nhưng chúng ta chắc chắn có thể đề phòng. Tránh uống nước lạnh vào những ngày nóng quá mức và giữ ấm cơ thể trong mùa đông để không bị đau đầu.

Những mùi hương mạnh như nước hoa và sơn có thể gây ra chứng đau đầu và đau nửa đầu ở nhiều người. Mặc dù cơ chế gây ra tình trạng này không được biết đến, những mùi hương mạnh mẽ được cho là có khả năng khuấy động hệ thần kinh khiến bạn đau đầu. Tránh những loại nước hoa có mùi hương trái cây ngọt và tránh xa môi trường vừa được sơn phết nếu bạn không muốn bị đau đầu, theo The Health Site.

Nhức đầu từ lâu đã được sử dụng như là lý do phổ biến nhất để tránh quan hệ tình dục . Tuy nhiên, bạn có biết rằng việc “làm chuyện ấy” có thể khiến đầu bạn nhói lên không? Đặc biệt ở nam giới, đau đầu do co thắt thường xuất hiện vào lúc “cao điểm của đam mê” và đôi khi được gọi là nhức đầu cực khoái. Các bác sĩ nghĩ rằng những điều này có thể là hậu quả của sự dao động của huyết áp và sự tích tụ áp lực ở đầu và các cơ ở cổ.