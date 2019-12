Những vấn đề đe dọa sức khỏe cộng đồng toàn cầu năm 2019 và 2020

“Đại dịch” thuốc lá điện tử

Kể từ giữa tháng 8.2019, đã có 2.506 trường hợp chấn thương phổi và 54 trường hợp tử vong liên quan đến thuốc lá điện tử được ghi nhận chỉ riêng ở Mỹ. Hầu hết các bệnh nhân đều ở độ tuổi thanh thiếu niên khỏe mạnh (trên dưới 20 tuổi) và trước đó đều không có các vấn đề đáng ngại về sức khỏe.

Tuy nhiên, sau thời gian sử dụng thuốc lá điện tử chứa nicotine, THC (một chất có trong cần sa) hoặc kết hợp cả hai, nhiều bạn trẻ “bẻ gãy sừng trâu” đã phải vào phòng cấp cứu, thở hổn hển.

Nhiều tiểu bang của Mỹ và một số nước trên thế giới đã cấm và giới hạn việc mua bán thuốc lá điện , đặc biệt là loại có mùi thơm.

Vi khuẩn kháng thuốc đe dọa

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các vi khuẩn kháng thuốc đang trở thành mối đe dọa mới và nguy hiểm nhất cho sức khỏe con người trên toàn cầu. Tình trạng kháng kháng sinh đang phát triển nhanh chóng gây khó khăn cho việc điều trị. Các nguyên nhân dẫn đến vi khuẩn kháng thuốc khiến kháng sinh phải “bó tay” là do: lạm dụng kháng sinh, dùng kháng sinh trị các bệnh do nhiễm vi rút, tự uống thuốc mà không chỉ định của bác sĩ, theo The New York Times.

Sự gia tăng kháng kháng sinh cũng là nguyên nhân gây ra hiện tượng nhiễm trùng, kéo dài thời gian nằm viện và gia tăng tỷ lệ tử vong. Mỗi năm, WHO ước tính có khoảng hơn 700.000 người chết vì vi khuẩn kháng thuốc.

Sư trổi dậy trở lại của dịch bệnh sởi

Bệnh sởi từ lâu đã có vắc xin phòng chống, nhờ vậy gần như đã được “thanh toán” ở nhiều nước và khu vực trên thế giới. Tuy nhiên, năm qua, bệnh sởi đã bùng phát trở lại, đặc biệt là ở châu Mỹ và châu Phi.

Theo báo cáo của WHO, tính đến tháng 11.2019, toàn thế giới ghi nhận hơn 400.000 ca sởi.

Nguyên nhân được cảnh báo do tỉ lệ bao phủ vắc xin sởi trong cộng đồng sụt giảm. Trong khi đa số phụ huynh vẫn tin tưởng cho con chích vắc xin thì có một trào lưu “anti vắc xin” (chống lại việc chích vắc xin) cũng nổi lên trong thời gian qua. Điều này khiến sởi và bại liệt đã quay trở lại, theo The New York Times.