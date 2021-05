Nữ bệnh nhân nguy kịch ngưng tim, ngưng thở

Theo bác sĩ Lạc, trước lúc nhập viện khoảng 8 giờ ngày 2.5, bệnh nhân Hồng Bích H. (31 tuổi, ở P.4, TP.Sóc Trăng, Sóc Trăng) xuất hiện trạng thái hồi hộp, đánh trống ngực, mệt, chóng mặt, ngất xỉu. Bệnh nhân sau đó được người nhà đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng cấp cứu. Khi mới nhập viện, bệnh nhân có biểu hiện mệt mỏi, choáng nặng, tim đập nhanh.

Bước đầu, bệnh nhân được các bác sĩ chẩn đoán viêm cơ tim cấp, choáng tim nên được cho thở máy, uống thuốc trợ tim, vận mạch để nâng huyết áp. Sau 2 giờ điều trị, tình trạng bệnh tiến triển nặng hơn, bệnh nhân bị ngưng tim. Các bác sĩ tích cực hỗ trợ hồi sinh tim, phổi nên lúc này tim hoạt động trở lại.

Sau khi hội chẩn, bệnh nhân được đưa đi chụp CTS can ngực. Tuy nhiên, trên đường đi, bệnh nhân bị ngưng tim nhiều lần. Sau đó bệnh nhân hôn mê, tim ngừng đập, bác sĩ phải tức tốc ép tim liên tục. Sau 15 phút hồi sinh tim, phổi không hiệu quả, các bác sĩ quyết định can thiệp ECMO (trao đổi khí qua màng bên ngoài cơ thể) với sự tham gia của 5 bác sĩ và 8 điều dưỡng tiến hành cùng lúc vừa ép tim vừa can thiệp ECMO.