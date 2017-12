Ngoài hương vị, nước ép cà rốt cũng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, theo Meddical News Today.



Ngừa ung thư dạ dày

Cà rốt có chứa chất chống ô xy hóa, góp phần vào quá trình phòng chống ung thư. Các nhà nghiên cứu đã xem xét tác động của việc ăn cà rốt trong ngăn ngừa nguy cơ ung thư dạ dày.

Họ kết luận rằng ăn cà rốt có ít hơn 26% nguy cơ mắc ung thư dạ dày. Mặc dù nghiên cứu chưa tìm ra liều lượng thích hợp cho mỗi ngày để giảm nguy cơ ung thư dạ dày, nhưng nhiều nghiên cứu khẳng định có mối liên kết hiệu quả giữa ăn cà rốt và ngừa ung thư dạ dày, theo Meddical News Today.

Ngừa bệnh bạch cầu

Cần thêm nhiều nghiên cứu nữa, nhưng nước ép cà rốt có thể có vai trò trong điều trị bệnh bạch cầu trong tương lai. Trong một nghiên cứu, các nhà nghiên cứu đã xem xét tác động của chiết xuất nước ép cà rốt trên các tế bào bạch cầu. Chất chiết xuất nước ép cà rốt làm các tế bào bệnh bạch cầu tự hủy và dừng chu kỳ tế bào của chúng, theo Meddical News Today.

Ngừa ung thư vú

Một nghiên cứu về những người sống sót ung thư vú đã xem xét tác động của nước cà rốt lên mức carotenoid, dấu hiệu stress ô xy hóa, và dấu hiệu viêm trong máu.

Các nhà nghiên cứu tin rằng mức carotenoid cao hơn trong máu giảm nguy cơ ung thư vú tái phát.

Trong quá trình nghiên cứu, người tham gia uống 250 ml nước ép cà rốt mỗi ngày trong 3 tuần có mức carotenoid trong máu cao hơn và mức độ thấp hơn của dấu hiệu liên quan đến stress ô xy hóa.

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD)

Nước ép cà rốt có hàm lượng vitamin C cao. Các nhà nghiên cứu đã xem xét mối liên quan giữa khẩu phần ăn uống vitamin C và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính ở người từ 40 tuổi trở lên.

Họ phát hiện ra rằng những người bị COPD có ít lượng chất dinh dưỡng nhiều trong nước ép cà rốt, bao gồm caroten, kali, vitamin A và vitamin C, so với những người không bị COPD. Ngoài ra, những người bị COPD cũng ăn thực phẩm này ít hơn đáng kể so với những người không bị COPD.

Các rủi ro và cân nhắc có thể xảy ra Những người có hệ miễn dịch yếu - chẳng hạn như những người được điều trị ung thư, phụ nữ có thai, trẻ nhỏ và người cao tuổi - có thể cần phải tránh các loại thực phẩm nhất định nếu có nguy cơ mắc bệnh do thực phẩm. Nước ép trái cây và rau tươi được chế biến hoặc chưa được thanh trùng có thể có nguy cơ mang vi trùng cao hơn. Trung tâm Ung thư Memorial Sloan Kettering tuyên bố rằng những người cần tuân theo chế độ ăn ít vi khuẩn nên tránh nước trái cây và rau không được khử trùng, trừ phi chúng được làm ở nhà.

Theo Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), phụ nữ mang thai nên chọn nước ép đã được thanh trùng hoặc được xử lý và có thời hạn sử dụng. Nước ép tươi không bảo đảm về vệ sinh nên tránh.

Ngoài ra, cà rốt chứa một loại carotenoid gọi là beta-carotene mà cơ thể có thể chuyển đổi thành vitamin A. Ăn nhiều carotenoid từ thực phẩm không liên quan đến những tác động có hại. Tuy nhiên, da có thể biến màu vàng cam nếu ăn nhiều beta-carotene lâu ngày.

Ngọc Lam