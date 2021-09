Phát hiện mới: Sức khỏe đường ruột có ảnh hưởng đến huyết áp

WebMD lưu ý rằng flavonoid đã được phát hiện có thể giúp ngăn ngừa các bệnh như ung thư, bệnh Alzheimer, tiểu đường và bệnh tim.

Trong nghiên cứu, các nhà khoa học đã phân tích lượng ăn quả mọng, táo, lê và rượu vang đỏ của những người tham gia để kết luận rằng "các yếu tố vi sinh vật giải thích 15,2% mối liên quan giữa thực phẩm giàu flavonoid và việc hạ huyết áp tâm thu" có liên quan về mặt lâm sàng". (Huyết áp tâm thu là số đo áp lực trong động mạch khi tim bơm máu ra ngoài).

Aedín Cassidy, tiến sĩ, đồng tác giả của nghiên cứu và giám đốc nghiên cứu liên ngành tại Viện An ninh Lương thực Toàn cầu thuộc Đại học Queen Belfast (Bắc Ireland) nói với Verywell Health: “Những gì chúng ta ăn đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành hệ vi sinh vật đường ruột của chúng ta. Không giống như nhiều thành phần thực phẩm khác, flavonoid chủ yếu được chuyển hóa trong ruột".

Tiến sĩ Cassidy cũng giải thích rằng khoa học đã tìm thấy những lợi ích hệ thống khác của một đường ruột khỏe mạnh , trích dẫn một nghiên cứu năm 2017 đã phát hiện ra mối liên hệ giữa đường ruột không khỏe mạnh và tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ, theo Eat This, Not That!