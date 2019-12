Phát hiện mới: Trẻ 'độc thoại' tập trung vào nỗ lực sẽ đạt thành tích cao hơn

Nghiên cứu mới trên tạp chí Phát triển trẻ em của nhóm các nhà nghiên cứu đến từ Hà Lan - gồm Thomaes, S (Đại học Utrecht), Tjaarda, IC (Đại học Khoa học ứng dụng Leiden), Brummelman, E (Đại học Amsterdam) và Sedikides, C (Đại học Southampton) - cho thấy trẻ em tự tin thấp có thể tăng điểm thi nếu chúng độc thoại những lời khuyến khích bản thân tập trung vào nỗ lực thay vì khả năng. Phát hiện này rất có ý nghĩa khi trẻ suy nghĩ tiêu cực về bản thân thường học kém ở trường, theo The Society for Research in Child Development.