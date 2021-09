Phát hiện mới: Uống trà làm giảm nguy cơ mắc ung thư này ở nam giới

Bây giờ, một nghiên cứu mới cho thấy rằng trà có thể cung cấp một số biện pháp bảo vệ chống lại một loại ung thư ảnh hưởng đến gần 200.000 bệnh nhân mới mỗi năm trên thế giới , theo Eat This, Not That!

Đối với một nghiên cứu vừa được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Anh, các nhà nghiên cứu ung thư và y tế đã đánh giá dữ liệu từ 25.000 người đàn ông đã tham gia vào một thử nghiệm lớn hơn để xác định ảnh hưởng của việc tầm soát ung thư tuyến tiền liệt, phổi, đại trực tràng và buồng trứng.

Những người tham gia báo cáo thói quen ăn kiêng của họ, được tham chiếu chéo với các chẩn đoán y tế trong suốt 11 năm 6 tháng. Trong thời gian đó, 3.088 nam giới tham gia đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt

Điều thú vị là những người đàn ông uống trà nhiều nhất cho thấy "nguy cơ nhỏ nhưng thấp hơn đáng kể" phát triển ung thư tuyến tiền liệt, so với những người đàn ông uống trà ít nhất.

Ngay cả khi các nhà nghiên cứu dựa trên tuổi tác và lối sống, việc uống trà thường xuyên cũng cho thấy tác dụng tương tự.

Các nhà nghiên cứu báo cáo: "Kết luận, giữa những người uống trà, có một mối liên hệ tích cực nhỏ giữa việc uống trà và giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt", theo Eat This, Not That!

Họ cũng lưu ý rằng những phát hiện của họ không đủ áp đảo đối với những người đàn ông không uống trà để khiến họ bắt đầu đun nước pha trà uống.