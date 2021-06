Phát hiện tác dụng đáng ngạc nhiên của cà phê với tóc

Ngoài ra, cà phê còn có tác dụng dưỡng tóc và da đầu. Thế nhưng, lợi ích này có được không phải bằng cách uống mà là thoa.

Bã cà phê dùng để thoa lên tóc và da đầu có thể giúp chống gàu, nuôi dưỡng tóc từ bên ngoài, thậm chí giúp tăng độ dày của tóc, Eat This, Not That! dẫn lời bác sĩ da liễu người Mỹ bà Lisa Pfingstler.

Không những thế, một số nghiên cứu cho thấy thoa bã cà phê lên tóc và da đầu còn có tác dụng giúp giảm rụng tóc , giúp tóc chắc khỏe hơn.

Một trong những điều đặc biệt của bã cà phê là hàm lượng cao caffeine. Chất này có thể dễ dàng thấm qua lớp ngoài bảo vệ của da và tóc, giúp mang dưỡng chất từ cà phê vào da tóc tốt hơn. Do đó, bã cà phê rất phù họp dùng để thoa bên ngoài. Những dưỡng chất từ cà phê vẫn có thể tác động lên da tóc trong vòng 24 giờ sau khi thoa, bà Pfingstler giải thích.

Bà cũng tiết lộ 2 bí quyết để làm công thức dưỡng tóc bằng bã cà phê. Cách thứ nhất là trộn 3 muỗng bã cà phê với 1 muỗng dầu hạnh nhân và 1 muỗng gel lô hội. Cách thứ hai là trộn 3 muỗng cã phê với một muỗng dầu dừa và một muỗng sữa chua không đường.

Sau khi đã hoàn thành, hãy thoa lên tóc và da đầu, giữ yên trong khoảng 20 phút rồi mới gội sạch, theo Eat This, Not That!.