Phẫu thuật giảm cân giảm đau tim, đột quỵ

Một nửa trong số này có trải qua phẫu thuật giảm cân và một nửa không phẫu thuật (gọi là nhóm đối chứng).

Sau 11 năm theo dõi, các chuyên gia thấy rằng các chẩn đoán mới về suy tim trong quá trình theo dõi ở nhóm phẫu thuật giảm cân thấp hơn 60% so với nhóm đối chứng. Ngoài ra, tử vong do mọi nguyên nhân ở nhóm phẫu thuật giảm cân thấp hơn 80% so với nhóm đối chứng.